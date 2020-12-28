Російське судно, на борту якого знаходилося багато людей, безслідно затонуло в Баренцевому морі

Про це інформує прес-служба МНС РФ.

Відомо, що трагедія сталася сьогодні вранці, 28 грудня, біля Нової Землі.

Йдеться про Риболовецьке судно "Онега", на борту якого було 19 рибалок. За останніми даними, врятувати змогли лише двох, а 17 осіб вважаються зниклими безвісти.

Рятувальники стверджують, що причиною затоплення риболовецького судна в Баренцевому морі стало обмерзання.

Повідомляється, що затонуле судно знаходиться в експлуатації вже 41 рік, а пошуками рибалок зараз займається екіпаж іншого траулера. Більш того, на рятувальні роботи направлені ще п'ять суден.

"Зв'язку з екіпажем затонулого в Баренцевому морі судна немає, на пошук спрямовані п'ять суден", - йдеться в повідомленні.

"У районі аварії "Онеги" пошуково-рятувальні роботи веде судно "Войкове". Додатково до місця події направлено три судна. Вони повинні прибути через 3-6 годин", - інформує Інтерфакс.

За інформацією порталу 112, рятувальники хотіли підняти вертоліт для пошуку зниклого екіпажу, але цьому заважають складні погодні умови (вітер і сніг).

"Вночі було майже -30 морозу, через це борт корабля покрився льодом, який буквально потягнув корабель на дно. 17 членів екіпажу досі шукають", - підкреслили журналісти.

Джерела в силових відомствах запевняють, що судно накрила сильна хвиля, коли екіпаж піднімав мережу з уловом.

"Прибуле до місця НП "Войкове" виявило двох моряків, що вижили, в гідрокостюмах, які за руки тримали свого загиблого товариша. Але, на жаль, коли рибалок почали піднімати на борт, тіло віднесло в море. Зараз в районі, де затонув траулер "Онега", хвилі в районі двох-трьох метрів. На поверхні води екіпаж "Войкове" помітив сміття, що залишилося з судна і бочку. Прибуття інших кораблів для пошукових робіт очікується в районі полудня", - інформує Telegram-канал Lifeshot.

Також повідомляється, що шансів знайти ще тих, що вижили з затонулої "Онеги" практично немає.

Раніше ми повідомляли, що судно, на борту якого були українці, зазнали аварії в Егейському морі.

Згідно з інформацією, корабель з вантажем 4 грудня прямував під прапором Ліберії з Єлевсіса в турецький Гемлик. Між островами Лесбос і Скірос він потрапив у шторм. Через це сталося зміщення вантажу і судно небезпечно нахилилося. О 4 ранку капітан подав сигнал лиха.

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