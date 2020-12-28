В анексованому Криму висихає одне з найстаріших водосховищ

Зокрема, у Бахчисарайському районі окупованого Криму розташоване Альмінське водосховище, яке продовжує стрімко пересихати. Запаси води там залишилися на рівні 21%, на водосховищі можна поставити хрест.

Про це повідомляє блогер під псевдонімом RoksolanaToday & Кримua на своїй сторінці в Twitter.

Альмінське водосховище вважається одним з найстаріших на території півострова. Його площа дзеркала становить 86,8 га, а площа водозбору - 300 квадратних кілометрів. Водосховище заповнюється водами річки Альма по каналу довжиною 5 км.

Місцева "влада" своїми діями довели до того, що Альмінське водосховище знаходиться на межі зникнення, оскільки тут до середини грудня 2020 року залишилося всього 1,3 млн м3 водних запасів (менше 21%).

Також раніше повідомлялося, що в мережі показали фото пересохлого Аянського водосховища в окупованому Криму, від якого майже повністю залежить водопостачання Сімферополя.

На знімках можна порівняти, що сталося з водосховищем і побачити всі масштаби катастрофи. Судячи зі знімків, від колись повноводного і дуже красивої водойми практично нічого не залишилося-на місці води утворилася пустеля.

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