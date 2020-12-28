Обірвалося життя бійця АТО, який пережив не один бій на Донбасі

Зокрема, стало відомо про непоправну втрату для України. Так, раптово помер командир роти 37 ОМПБ Сиваш Сергій, який зовсім нещодавно повернувся із зони ООС.

Як повідомляє Politeka.net, про раптову смерть бійця АТО повідомила волонтер, депутат райради Мелітополя Людмила Шведюк у Facebook.

Вона уточнила, що смерть бійця настала в результаті інсульту.

"У мене сумні новини. Раптово помер командир роти 37 ОМПБ Сиваш Сергій. Інсульт. Нещодавно повернувся з ООС. Прощання відбудеться завтра, в понеділок, 28 грудня, з 11.00 до 13.00 год. у Свято-Георгіївському храмі (вул. Гоголя, за АТБ)", - написала Шведюк.

Українці в коментарях під постом Шведюк висловлюють своє співчуття рідним і близьким загиблого бійця АТО Сиваша Сергія. Багато хто не вірить до останнього в трагічну звістку:

"Світла пам'ять воїну!", "Упокій Господи душу новопреставленого раба твого", " Пам'ятаю, зустрічався з ним в Маріуполі... Вічна пам'ять...".

Також раніше повідомлялося, що пішов з життя старший солдат 53-ї бригади Збройних сил України Кім Дуванов, звільнений з полону бойовиків на Донбасі під час великого обміну.

Стало відомо, що військовий Кім Дуванов помер через проблеми зі здоров'єм, а саме - серцем.

Нагадаємо, ЗСУ показали бойову міць країни на навчаннях з НАТО, з'явилося вражаюче відео.

Також Politeka писала, що украинские защитники поженились прямо на передовой, трогательные фото.