Відомий російський актор, екс-коханець Анастасії Заворотнюк, Сергій Жигунов опинився в лікарні в китайським вірусом
57-річний продюсер поділився сумною звісткою на своїй сторінці в Instagram.
Жигунов зараз проживає на своїй дачі в Криму. Саме там його і наздогнав вірус.
Зірка "Гардемарини, вперед!" був госпіталізований в Ялтинський ковідний госпіталь, розгорнутий на базі Лівадійської лікарні.
"Схоже, мене чекає самий незвичайний Новий рік в моєму житті. Запах ялинки і навіть смак олів'є мені недоступні. Але оскільки любов до життя в людині перемогти неможливо, я буду на цей олів'є дивитися. Я стільки разів його їв, що смак я як-небудь згадаю", - написав артист.
Сумська І Білик запалили в прямому ефірі, налякавши українців: "Просто капець, краще б вдома сиділа"
Біда з дитиною "танцюючого мільйонера", знадобилася ціла команда медиків: "Не треба народжувати, коли..."
Трагедія потрясла сім'ю Віктора Павлика, син розкрив невідомі подробиці: "Овочем лежати не хочу..."
Дружина Олега Винника вийшла з тіні чоловіка і звела з розуму витонченою фігурою в латексі: "Квітка Таюне"
Він подякував лікарям за їх роботу і побажав усім здоров'я.
Також Жигунов показав кадри з лікарні.
У мережі бажають артисту якнайшвидшого одужання.
"Сергій, бажаю вам скоріше впоратися з цією недугою!!!!! Наступний рік буде добрішим до всіх нас!!! Нехай у вас все буде добре, щастя вам і гарного настрою!!!", "Міцного здоров'я!!!😷 😷 😷 Нехай всі хвороби і проблеми залишаться в році, що минає!☃️☃️☃️ Выздоравливайте!!!", «Терпіння вам і здоров'я Сергій, Гардемарини вперед!", "Як-пишуть в коментарях.
Нагадаємо, що Жигунов кинув дружину заради нової "копії" Заворотнюк: скандальні деталі і фото розлучниці
Як повідомляла Politeka, екс-дружина Жигунова, яку актор проміняв на Заворотнюк, приголомшила визнанням.
Також Politeka писала, що Жигунов кинув дружину заради нової "копії" Заворотнюк: скандальні деталі і фото розлучниці.