Відомий російський актор, екс-коханець Анастасії Заворотнюк, Сергій Жигунов опинився в лікарні в китайським вірусом

57-річний продюсер поділився сумною звісткою на своїй сторінці в Instagram.

Жигунов зараз проживає на своїй дачі в Криму. Саме там його і наздогнав вірус.

Зірка "Гардемарини, вперед!" був госпіталізований в Ялтинський ковідний госпіталь, розгорнутий на базі Лівадійської лікарні.

"Схоже, мене чекає самий незвичайний Новий рік в моєму житті. Запах ялинки і навіть смак олів'є мені недоступні. Але оскільки любов до життя в людині перемогти неможливо, я буду на цей олів'є дивитися. Я стільки разів його їв, що смак я як-небудь згадаю", - написав артист.

Він подякував лікарям за їх роботу і побажав усім здоров'я.

Також Жигунов показав кадри з лікарні.

У мережі бажають артисту якнайшвидшого одужання.

"Сергій, бажаю вам скоріше впоратися з цією недугою!!!!! Наступний рік буде добрішим до всіх нас!!! Нехай у вас все буде добре, щастя вам і гарного настрою!!!", "Міцного здоров'я!!!😷 😷 😷 Нехай всі хвороби і проблеми залишаться в році, що минає!☃️☃️☃️ Выздоравливайте!!!", «Терпіння вам і здоров'я Сергій, Гардемарини вперед!", "Як-пишуть в коментарях.

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