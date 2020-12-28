Біда сталася з великою радянською актрисою Алісою Фрейндліх, відомою за багатьма ролями, але особливо по фільму "Службений роман"
Як повідомляється, 86-річна зірка телеекранів потрапила в реанімацію в Петербурзі. Ймовірно, вона заражена китайським вірусом.
За наявною інформацією, Фрейндліх вже кілька днів перебуває в реанімації інфекційного відділення 122-ї лікарні ім. Соколова. За попередніми даними, у неї велике ураження легенів. Найближчі вистави з нею в Великому драматичному театрі імені Г. А. Товстоногова скасовані, йдеться в повідомленні Телеграм-каналу "Mash на мийці".
Крім того, про трагедію повідомив на своїй Фейсбук-сторінці петербургский історик Костянтин Богуславський.
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"Як повідомили друзі з БДТ, дорогоцінна і прекрасна Аліса Брунівна Фрейндліх кілька днів тому потрапила в 122 медсанчастину з ковидом і пневмонією. З урахуванням віку це дуже турбує і турбує", - зазначає історик.
З 1983 року Аліса Брунівна Фрейндліх одна з провідних актрис Великого драматичного театру імені Г.А. Товстоногова. А фільми з її участю увійшли в "золотий фонд" радянського та російського кінематографа. Найбільш відома за картинами "Солом'яний капелюшок" (1974), «Агонія» (1974), «Службовий роман» (1977), «Д'артаньян і три мушкетери» (1978), «Сталкер» (1979), «Жорстокий романс» (1984), циклу фільмів «Жіноча логіка» і фільму "Півтори кімнати, або Сентиментальна подорож на батьківщину" (2009).
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