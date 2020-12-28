Біда сталася з великою радянською актрисою Алісою Фрейндліх, відомою за багатьма ролями, але особливо по фільму "Службений роман"

Як повідомляється, 86-річна зірка телеекранів потрапила в реанімацію в Петербурзі. Ймовірно, вона заражена китайським вірусом.

За наявною інформацією, Фрейндліх вже кілька днів перебуває в реанімації інфекційного відділення 122-ї лікарні ім. Соколова. За попередніми даними, у неї велике ураження легенів. Найближчі вистави з нею в Великому драматичному театрі імені Г. А. Товстоногова скасовані, йдеться в повідомленні Телеграм-каналу "Mash на мийці".

Крім того, про трагедію повідомив на своїй Фейсбук-сторінці петербургский історик Костянтин Богуславський.

"Як повідомили друзі з БДТ, дорогоцінна і прекрасна Аліса Брунівна Фрейндліх кілька днів тому потрапила в 122 медсанчастину з ковидом і пневмонією. З урахуванням віку це дуже турбує і турбує", - зазначає історик.