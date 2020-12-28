У Кривому Розі Дніпропетровської області стався обвал перекриттів у будівлі
Як передає Politeka.net, подробиці НП повідомили в прес-службі ДСНС.
28-го грудня о 00: 26 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про руйнування будівлі.
По прибуттю до місця виклику, рятувальники встановили, що зруйнувалося перекриття між першим поверхом і підвалом двоповерхової будівлі.
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В результаті руйнування під завалом опинилися дві людини.
Одного з них рятувальникам вдалося дістати з-під завалів і передати медикам, які госпіталізували його в травматологічне відділення.
Другу людину врятувати не вдалося. Причина обвалу поки не встановлена.
Раніше ми повідомляли, що в Києві через вибух газоповітряної суміші в будинку були зруйновані перекриття між четвертим і восьмим поверхами, будівля обвалилася практично наскрізь. Кілька квартир повністю знищені.
Очевидці розповіли, що вибухова хвиля розбила шибки в машинах, припаркованих поруч з будинком, а осколки розлетілися на 20 метрів.
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