У Кривому Розі Дніпропетровської області стався обвал перекриттів у будівлі

Як передає Politeka.net, подробиці НП повідомили в прес-службі ДСНС.

28-го грудня о 00: 26 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про руйнування будівлі.

По прибуттю до місця виклику, рятувальники встановили, що зруйнувалося перекриття між першим поверхом і підвалом двоповерхової будівлі.

В результаті руйнування під завалом опинилися дві людини.

Одного з них рятувальникам вдалося дістати з-під завалів і передати медикам, які госпіталізували його в травматологічне відділення.



Другу людину врятувати не вдалося. Причина обвалу поки не встановлена.

Раніше ми повідомляли, що в Києві через вибух газоповітряної суміші в будинку були зруйновані перекриття між четвертим і восьмим поверхами, будівля обвалилася практично наскрізь. Кілька квартир повністю знищені.



Очевидці розповіли, що вибухова хвиля розбила шибки в машинах, припаркованих поруч з будинком, а осколки розлетілися на 20 метрів.









