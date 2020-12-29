Зірки довели, що дружба між ними можлива

Попри те, що прийнято вважати світ шоу-бізнесу - світом заздрісників і недоброзичливців, все ж в ньому є місце для дружби

Познайоммось зі знаменитостями, які стали кращими друзями, передає Politeka.net.

Попри крутий характер співака Філіпа Кіркорова все ж у нього багато приятельських відносин серед колег. Так, артист зав'язав дружбу з телеведучою Ольгою Бузовою. Саме поп-король російської естради став одним з тих людей, які підтримали зірку в її співочій кар'єрі.

Міцна дружба співака зав'язалася і з Ані Лорак. Кіркоров і артистка з України стали приятелями під час "Євробачення", пізніше Лорак попросила бути Філіпа хрещеним батьком своєї дочки Софії.

Телеведучі Юрій Горбунов і його дружина Катя Осадча подружилися зі співаками Потапом і Настею Каменських. Пари стали кумами.

Потап в одному з інтерв'ю зізнався, що любить свого хрещеника. Дитина навіть іноді зустрічає свого "другого" тата, адже обидві подружні пари живуть поруч.

Потап і Настя в гостях у Горбунова і Осадчої вітають хрещеника:

Російські шоумени Гарік Харламов і Тимур Батрудінов дружать вже давно. Обидва були учасниками КВК. Ще тоді вони зрозуміли, що на одній хвилі й у них вийде ідеальний дует. Так і вийшло, зараз обидва артиста на хвилі популярності.

Дружні учасник "Квартал 95" Юрій Ткач і прима-балерина Катерина Кухар. Обидва хрестили доньку відомого психолога Наталії Холоденко.

"Перш за все мене з Юрою Ткачем об'єднують спільна життєва позиція і світогляд. У повсякденному житті як Юра, так і я – відкриті люди", - одного разу розповіла балерина.

Нагадаємо, Ткач з "Квартал 95" міцно притиснув до себе свій найдорожчий подарунок.

Як повідомляла Politeka, зухвалий Кошовий з "Квартал 95" образив відомого українця, вибачення не допомогли.

Також Politeka писала, що зухвалий Ткач з "Квартал 95" обвів Потапа навколо пальця несподіваним фокусом.