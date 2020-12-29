Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кім Кардашьян, влаштувала провокативну зйомку в новому вбранні

Модель відома завдяки своїй рекламі одягу модних брендів. Кожен день Олена розповідає, як знімається для різних онлайн-магазинів і показує в сторіс частину своїх робіт. При цьому на більшості фото знаменитість намагається робити акцент на своєму бюсті.

І цей раз не став винятком. Займаючись рекламою нового міні-сукні, дівчина змогла вдало виставити на огляд публіки свої достоїнства. Завдяки тонкій сіточці в зоні декольте Олена підкреслила форми і також показала їх розміри без ліфчика-досить глибокий виріз ледь прикрив найголовніше.

Відзначимо, Омович вже відзначала, що не соромиться своєї стрункої фігури і зроблених операцій, так як в такому тілі і саме в такій формі відчуває себе найкомфортніше.

«Сукня 🔥, дуже подобається ваша сміливість; Ніжки тоненькі, а бюст такий здоровий; вона завжди така красива і елегантна, але зовсім не прикрита; Трошки видужає потрібно,а так бомба😉; Ніжки тихий жах(; Beautiful ❤️; 👍 ти крута; ці ноги 🤦🏽♂️; народжена спокушати; 😍stunningly beautiful 😍; Олена, якщо не будеш їсти, получишьпо попі😂👋; Жах, що з обличчям?😂 ; 🔥 чорний колір йде 👍" »

Ми також писали, що дівчина пишається фігурою, адже з народження вона завжди була дуже стрункою і заявляє, що навіть не сидить на дієтах.

Однак, останнім часом шанувальники все частіше помічають, що зірка схудла навіть більше, ніж зазвичай і тепер її фігура нагадує фігуру дівчини, яка страждає від серйозного виснаження організму і анорексії в цілому. Олена зазначає, що звикла до таких випадів і запевняє, що з нею все гаразд.

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