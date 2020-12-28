На Хмельниччині сталася смертельна ДТП через зіткнення двох автомобілів

Аварія трапилася вдень 27 грудня біля села Томашівка Ярмолинецького району, повідомила прес-служба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Хмельницькій області.

Повідомляється, що під час події зіткнулися автомобілі Audi A6 і ВАЗ 21099.

Водій і пасажирка ВАЗа загинули на місці, травми отримали двоє пасажирів з цієї ж машини. Водій Audi від госпіталізації відмовився. Загиблого водія ВАЗ співробітникам ДСНС довелося деблокувати з салону автомобіля.

Також поліція ліквідувала наслідки аварії на Хмельниччині: змили паливно-мастильні матеріали, місиво з машин, яке залишилось, та уламки пошкоджених машин з проїжджої частини дороги, які валялися на асфальті.

Також раніше повідомлялося, що під Києвом водій скоїв смертельний наїзд на пішоходів. Так, на Житомирській трасі під Києвом водій позашляховика на слизькій дорозі не встиг вчасно загальмувати і на смерть збив двох людей.

Уточнюється, що позашляховик "Порш" збив двох людей на смерть. Траса в снігу, гальмівний шлях у позашляховика дуже довгий. Починається до пішохідного переходу. Люди йшли по пішохідному.



Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.