27 грудня в далекій Каліфорнії помер Олександр Кремко

Він був відомим фотокореспондентом, заслуженим журналістом України, почесним громадянином міста Миколаєва і кавалером ордена "За заслуги" III ступеня.

Про смерть Олександра Кремко повідомила його донька, пишуть Nikolaev24.

"Для нас це велике горе. Він дуже любив Миколаїв і цінував вашу дружбу. Нехай він у всіх залишиться в пам'яті таким, яким він був: життєрадісним, з шикарним голосом і відмінним почуттям гумору. Ну, а для нас... він найлюблячий і найдобріший тато, дідусь і чоловік у світі, який подарував своїй родині казку довжиною в життя", – зазначила донька Олена.

Олександр Кремко народився 18 травня 1944 року у Великій Коренихі. Ще зі школи він серйозно захопився фотосправою, відвідував кіностудію Палацу піонерів, влаштувався працювати на кінофотостудію при Чорноморському суднобудівному заводі.

Відслужив в армії, і саме там, в ракетних військах, зробив знімок, який став відомий на весь Радянський Союз, - "Гвардії рядовий".

За життя він знімав з'їзди, фестивалі, Олімпіади, випробування авіаносців, міжнародні військові навчання та ін.був акредитований на 1-му з'їзді народних депутатів СРСР (1988). Персональні виставки а.а. Кремко проходили в Миколаєві, Києві, Москві, за рубежами колишнього СРСР.

У 1994-му удостоєний звання Заслужений журналіст України. У 1999 р удостоєний звання "Городянин року". Лауреат міжнародного рейтингу "Золота Фортуна" (2000, 2005). У 2002-присвоєно звання "Почесний громадянин м.Миколаєва". У 2004 нагороджений орденом "За заслуги" третього ступеня.

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