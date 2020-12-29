Відома модель і актриса Памела Андерсон показала оголений бюст

Зірка постійно радує шанувальників своїми архівними знімками, пише Politeka.net. Цього разу красуня показала пишні форми у всій красі.

Модель позувала, прикриваючи бюст руками. Вона ледь не засвітила найінтимніші частини. Блондинка лежала на животі, балуючи своєю пишною красою, і радуючи своїх шанувальників.

Красиве намисто спустилося на шиї, і здавалося, відмінним доповненням до образу.

Памела розпустила довге волосся і подивилася в камеру своїм зухвалим поглядом, відкривши губи.

"Потрібно той Каліфорнія, або Французька Рів'єра сонячне світло...",- підписала знімок красуня.

За 10 годин пост зібрав понад 20 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі писали багато приємного в бік гарячої блондинки, відзначаючи її натуральну красу і чудові об'єми.

"Прекрасно", - прокоментував один з фанатів.

Раніше ми писали, що Памела Андерсон опублікувала чорно-біле фото, на якому показала себе крупним планом. При цьому все ж видно, що модель приспустила бретельки, ледь прикриваючи бюст.

Модель розпустила гарне волосся, яке хвилею лягало на її плече. Андерсон дивилася в камеру, відкривши губи.

Раніше повідомлялося, що Памела Андерсон постала у футболці білого кольору, яку вона зав'язала на вузол в області талії, тим самим відкривши огляд на свій точений прес.

Спекотна блондинка відображена, коли стояла біля паркану, при цьому вона вигідно демонструє свої апетитні форми. Крім того, Андерсон виглядає на знімку неймовірно щасливою, променисто посміхаючись і сором'язливо опустивши очі в підлогу.

Нагадавши, невгамовна Памела Андерсон розсунула ноги в крихітних трусиках.

Як Politeka писала, що Памела Андерсон в обтягуючому купальнику нагадала, чим спокушає чоловіків.

Також Politeka повідомляла, що Памела Андерсон задерла ніжки, засвітивши найцікавіше.