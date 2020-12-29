Знаменита модель Белла Хадід, ангел бренду Victoria's Secret, ледь не вивалила бюст зі сміливого декольте
Модель постійно демонструє форми на фото, які репостять користувачі мережі у своїх фан-групах, пише Politeka.net. Цього разу шанувальники розмістили знімок зірки в топіку без білизни.
Белла позувала, нагнувшись до камери. Зірка приспустила джинси, і виставила назад свої сідниці.
Модель підійшла ближче, ледь не виваливши пишний бюст. Останній виглядав ефектно в декольте, ледь не вистрибуючи назовні.
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На голові у Белли визирала червона новорічна шапочка. Блакитні очі зірки викликали захват.
"Настрій в ці дні", - написали автора поста.
За кілька годин пост зібрав майже 100 лайків і трохи коментарів. Люди писали в бік спекотної спокусниці масу приємних повідомлень.
"Дуже небезпечно, так підходити", - прокоментував один з шанувальників.
Раніше повідомлялося, що Белла Хадід позувала в мереживному боді з глибоким декольте, з якого виставився пишний бюст. Груди ледве утримувала тонка тканина, що анітрохи не бентежило знаменитість. Тонкі бретельки мало не зісковзували з плечей шикарної бестії.
Крім того, модель навіть прийняла відверту позу, розставивши ніжки.
"Вона бездоганна", - написав один з фанатів.
Раніше ми писали, що Белла Хадід одягла білосніжний купальник, який обтягнув її груди й виглядав приголомшливо на "підсмажених" принадах.
Зірка натягнула білі плавочки вище стегон, і ті оголили їх привабливу округлість.
Модель підігнула під себе ніжки і широко їх розставила.
Нагадавши, спекотна Белла Хадід засвітила найапетитніші місця в зухвалому вбранні.
А ще Politeka писала, що Жарка Белла Хадід блиснула округлостями в непристойному купальнику.
Також Politeka повідомляла, що мокра Белла Хадід побешкетувала на камеру, гарячі кадри.