Знаменита модель Белла Хадід, ангел бренду Victoria's Secret, ледь не вивалила бюст зі сміливого декольте

Модель постійно демонструє форми на фото, які репостять користувачі мережі у своїх фан-групах, пише Politeka.net. Цього разу шанувальники розмістили знімок зірки в топіку без білизни.

Белла позувала, нагнувшись до камери. Зірка приспустила джинси, і виставила назад свої сідниці.

Модель підійшла ближче, ледь не виваливши пишний бюст. Останній виглядав ефектно в декольте, ледь не вистрибуючи назовні.

Плоский животик і красива талія - це просто неймовірно добре.

На голові у Белли визирала червона новорічна шапочка. Блакитні очі зірки викликали захват.

"Настрій в ці дні", - написали автора поста.

За кілька годин пост зібрав майже 100 лайків і трохи коментарів. Люди писали в бік спекотної спокусниці масу приємних повідомлень.

"Дуже небезпечно, так підходити", - прокоментував один з шанувальників.

Раніше повідомлялося, що Белла Хадід позувала в мереживному боді з глибоким декольте, з якого виставився пишний бюст. Груди ледве утримувала тонка тканина, що анітрохи не бентежило знаменитість. Тонкі бретельки мало не зісковзували з плечей шикарної бестії.

Крім того, модель навіть прийняла відверту позу, розставивши ніжки.

"Вона бездоганна", - написав один з фанатів.

Раніше ми писали, що Белла Хадід одягла білосніжний купальник, який обтягнув її груди й виглядав приголомшливо на "підсмажених" принадах.

Зірка натягнула білі плавочки вище стегон, і ті оголили їх привабливу округлість.

Модель підігнула під себе ніжки і широко їх розставила.

Нагадавши, спекотна Белла Хадід засвітила найапетитніші місця в зухвалому вбранні.

А ще Politeka писала, що Жарка Белла Хадід блиснула округлостями в непристойному купальнику.

Також Politeka повідомляла, що мокра Белла Хадід побешкетувала на камеру, гарячі кадри.