Маршрутник вже три роки поспіль не може знайти спільну мову з жінкою

Історію матері загиблого на Донбасі Героя України Тараса Сенюка розповів "Репортер".

Тарас Сенюк - єдиний військовий з Прикарпаття Герой України. Цю нагороду він мав отримати ще за життя за успішну бойову операцію в зоні АТО, в якій зумів врятувати два підрозділи солдатів.

Його мати Наталія скаржиться на водія однієї з маршруток, який вже три роки з нею конфліктує.

"Я йому нічого не зробила, я терпіла три роки, питала, чому він чіпляється, що я йому зробила? Буркнув тільки то під ніс. Показувала посвідчення, мій син загинув на війні, а він говорив, що не винен у цьому", - поділилася жінка.

За її словами, водій вимагав від неї їздить на маршрутці, аргументуючи це тим, що в салоні і так занадто багато людей, але після неї в автобус ще заходили люди, але водій не робив їм таких зауважень.

Терпець жінки урвався, і вона звернулася до місцевої влади, але їй пояснили, що замінити водія просто нікому.



Раніше ми повідомляли, що в громадському транспорті Бердянська виник конфлікт між ветераном АТО і водієм.

Як стверджують свідки, перепалка між чоловіками були безпідставною: колишній військовий розлютився, побачивши Старий інформаційний лист з обмеженнями пільгових перевезень, притому ніхто з нього грошей за проїзд не вимагав.

У підсумку ветеран АТО і водій заспокоїлися і розійшлися по-дружньому, перед цим влаштувавши бійку.



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