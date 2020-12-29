Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, в темно-бордовій сукні насилу прикрила гідності

Цього разу модель вирішила підкреслити свої видатні достоїнства простим, але дуже стильним платтям. Завдяки поєднанню неприродно тонкої талії, пишних стегон і бюста шостого розміру Бахарі фактично в будь-якому вбранні виглядає спокусливо.

Бордове міні-плаття з глибоким декольте і тонкими лямками з силікону ідеально сіло на фігурі дівчини. Щоб зробити акцент у своєму образі, Бахарі також одягла пояс з ланцюжком і розпустила довгі локони. Для вечірнього лука Гюль також традиційно вибрала яскравий макіяж і підкреслила очі темними відтінками тіней.

Виставивши груди на показ досить відкрито, чого як правило намагається не робити, модель отримала безліч компліментів:

"Дуже дивно, не можу відірватися; Милашка; гарне вбрання; це вода, це просто фонтан зі спокуси💧 💚; абсолютно капає !!!! Дивовижна картинка! 🔥 ; Красиве тіло❤️❤; чудово виглядає!; твоя лялька ❤️ ви ніби не жива; Красива дівчина в красивій сукні; виглядає так мило і красиво; ніхто не відірве і погляду від цих форм».

Ми також писали, що Гюль не перетинає межу і не хвалиться пишним бюстом шостого розміру перед камерами. У всіх сукнях Бахарі завжди є відкрите декольте, але далі дівчина намагається приховати зайве. Цього разу на фан-акаунті нове фото порадувало фанатів, адже позувала Бахарі на ньому в одній білизні.

Чорна комбінація з білими лямками привернула увагу користувачів, адже в такому вигляді дівчина нічого не приховала.

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