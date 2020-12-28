Російська співачка, екс-солістка групи Тату Юлія Волкова постраждала від рук колишнього коханого

Як зізналася сама співачка, колишній побив її до такої міри, що вона загриміла в лікарню, пише «Стархіт». Артистка досі з жахом згадує, як бойфренд понівечив її. Обличчя співачки лікарі збирали по шматочках.

Чоловік хотів, щоб Юлія жила в Туреччині. Вона ж сумувала за домом і сценою, прагнула повернутися в Москву. Волкова не називає імені свого кривдника, але зізнається, що була близька до смерті після побиття.

"Я була вся в крові. Лікарі пізніше сказали, що ще пів міліметра, і він міг потрапити мені в скроню, а це вірна смерть. Я не могла говорити, відкривати рот", - зізналася Юлія, додавши, що колишній спеціально прагнув зіпсувати її обличчя, щоб вона не могла виступати.

Як стало відомо, Юлія прожила разом з цією людиною чотири роки. Навіть після інциденту він продовжує їй писати і погрожувати. Волкова, яка зараз бере участь у шоу "Суперстар. Повернення", впевнена, що після її заяв чоловік знову з'явиться.

Незважаючи на жахливий досвід, Волкова все ж прагне створити сім'ю і народити ще одну дитину. Для цього співачці потрібен сильний чоловік.

Нагадаємо, що екс-татушка ошелешила обличчям після пластики:"Ну і дура".

Як повідомляла Politeka, група "Тату" раптово осиротіла, за славу довелося розплатитися життям:" тіло знайшли.... ".

Також Politeka писала, що екс-татушка Юля Волкова вперше розповіла, як позбулася дитини: "я прийняла рішення...".