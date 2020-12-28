Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", влаштувала чуттєву фотозйомку в чорно-білому стилі

Довгий час в підлітковому віці Демі приховувала свою фігуру під мішкуватим одягом і намагалася вести сувору дієту, щоб скинути зайву вагу. Однак після проблем зі здоров'ям зрозуміла, що даремно комплексувала і їй слід було полюбити себе і свій вигляд.

Після цього дівчина відкинула всі комплекси і навіть змогла стати успішною моделлю з пишними формами. Демі не морить себе голодом і відмовляється від дієт. Як видно на фото в чорно-білій обробці, перед камерами Роуз відчуває себе впевнено. А пишні форми виглядають спокусливо в будь-якому одязі.

Навіть фотосесія білизни перетворюється на справжнє мистецтво, ось що пишуть під фото Роуз, одягненої лише в чорну білизну і коротеньку кофтинку з глибоким декольте:

"Посміхайтеся при кожній можливості; це прямо безумство!!; Хороша картинка😚; супер красива жінка; дуже красиво; просто красиво😍; мені подобається ця картинка💕 💕 💕; жінки думають, що їм потрібно показати своє тіло, я цього не розумію; ви просто зробили мій день, тут такі форми випирають, кульки ось-ось полпну; ще б трохи і побачили світ ці форми🌷 ♥ ️😍».

Раніше ми писали, що модель порадувала вечірнім образом в незвичайній майці і чорних брюках. Дівчина вирішила надіти кофтинку, яка не тільки не приховала її фігуру, але ще і підкреслила досить пишний бюст. Демі виставила його напоказ завдяки глибокому декольте і безлічі маленьких ремінців під грудьми.

При цьому Роуз не стала робити помітний макіяж і вибирати безліч аксесуарів, в цей раз акцент був зроблений саме на чорному костюмі, який показав «кращі» сторони дівчини без прикрас.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

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