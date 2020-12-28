У Мережу потрапило резонансне відео про те, як молодь з РФ заспівала гімн України замість російського



На це звернув свою увагу в соціальній мережі Facebook офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Російський журналіст на відео підійшов до групи молодих людей і поставив їм питання про те, чи багато вони знають про Росію. У відповідь на це молодий чоловік з ірокезом на голові процитував рядок з гімну Росії, проте далі зізнався, що російський гімн йому не подобається, старий йому подобається більше.

На це журналіст запропонував молодій людині заспівати старий гімн. Після чого молодий чоловік заспівав українською мовою гімн України.



"Не люблю цей гімн, він не красивий. Попередній гімн краще. Браво. Залік!"- прокоментував відео Штефан.

Користувачі Мережі прийшли в захват від побаченого і засипали хлопця компліментами. Багато хто також припустили, що відео було знято в Криму, де ще не забули український гімн:

"Ааааа... яка гарна дитина, гордість тата і мами", " Красава)", " Бомба!", "Заліковий тролінг...", "Правильно говорили в шоу наші без Раші, що Росія, то Велика Біла Церква", "Шедевр", "це Крим, мабуть", "гаплик малому, якщо це десь не у нас знімали. А якщо Крим, там і батькам прилетить не мало".

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