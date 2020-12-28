Україна втратила хороброго захисника



Історію Олександра Маланчука, який віддав своє життя за батьківщину, розповіли на сайті "Обозреватель".



Хлопець народився 26 вересня 1998 року в Чернівцях у родині військового.



Ще підлітком Саша захоплювався футболом, але вирішив піти по стопах батька.

Закінчивши Національну академію сухопутних військ імені Петра Сагайдачного хлопець відразу ж підписав контракт з ЗСУ. З 18 липня 2019 року він служив у 10-й окремій гірничо-штурмовій бригаді "Едельвейс", командував 3-м взводом 1-ї роти 8-го батальйону.

Але навесні 2020 року життя 22-річного українця обірвала куля ворожого снайпера. Лікарі не змогли врятувати Сашу, поранення було дуже важким.

"Сміливий, тямущий, розумний хлопець. Саша-молодий чоловік, який не встиг пожити... Дуже для нас це важко. Будь-яка смерть важка, але такий молодий, який подавав великі надії, повинен був служити і жити далі, а ось так пішов", – описує Олександра керівник групи військово-цивільного співробітництва 10-ї ОГШБр В'ячеслав Скоряк.

У загиблого Героя залишилися батьки і сестра.



Раніше ми розповідали, що на Луганщині обірвалося життя українського військового.

Хлопцеві було всього 20 років. У нього залишилися батьки і два брати. Минулого року в серпні Олег добровільно виявив бажання нести службу за контрактом.

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