Маленький українець потребує термінової допомоги



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Як передає Politeka.net , прохання про допомогу розмістивши у Facebook-спільноті "Всеукраїнська благодійна організація " Мама і немовля".

Нікітка з народження бореться за свій кожен день і йому необхідна термінова операція.

"Разом з вами вдалося оплатити термінову операцію після народження і дорогі антибіотики. Зараз за життєвими показниками Нікіткі терміново необхідна основна операція на головному мозку. Без неї у хлопчика просто не буде майбутнього", - йдеться в повідомленні.





Операція безкоштовна, але необхідна дорога шунтувальна система вартістю 30 000 грн. Сім'я хлопчика за час лікування матеріально виснажена і потребує фінансової допомоги.

"Микитка витримав вже дуже багато і зараз це єдиний шанс на одужання і можливість нарешті поїхати додому", - повідомили волонтери.