Маленький українець потребує термінової допомоги
Як передає Politeka.net, прохання про допомогу розмістивши у Facebook-спільноті "Всеукраїнська благодійна організація " Мама і немовля".
Як передає Politeka.net, прохання про допомогу розмістивши у Facebook-спільноті "Всеукраїнська благодійна організація " Мама і немовля".
Нікітка з народження бореться за свій кожен день і йому необхідна термінова операція.
"Разом з вами вдалося оплатити термінову операцію після народження і дорогі антибіотики. Зараз за життєвими показниками Нікіткі терміново необхідна основна операція на головному мозку. Без неї у хлопчика просто не буде майбутнього", - йдеться в повідомленні.
Операція безкоштовна, але необхідна дорога шунтувальна система вартістю 30 000 грн. Сім'я хлопчика за час лікування матеріально виснажена і потребує фінансової допомоги.
"Микитка витримав вже дуже багато і зараз це єдиний шанс на одужання і можливість нарешті поїхати додому", - повідомили волонтери.
Раніше ми повідомляли, що українці в Польщі врятували дитину, яка ледь не задихнулася.
З будинку, розташованого поруч з їх місцем роботи, вибігла жінка з криками про допомогу і маленькою дитиною на руках. Хлопці відразу підбігли до матері, на той момент дитина вже не дихала і почала синіти. Хлопці не розгубилися і надали хлопчикові першу допомогу.
Нагадаємо, лікарі рятують 10-річну красуню, дівчинка може назавжди залишитися інвалідом.
Раніше Politeka писала, на острівці безпеки в Харкові страшна аварія, лікарі рятують дитину.
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