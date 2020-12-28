Маленький українець потребує термінової допомоги

Як передає Politeka.net, прохання про допомогу розмістивши у Facebook-спільноті "Всеукраїнська благодійна організація " Мама і немовля".

Нікітка з народження бореться за свій кожен день і йому необхідна термінова операція.
"Разом з вами вдалося оплатити термінову операцію після народження і дорогі антибіотики. Зараз за життєвими показниками Нікіткі терміново необхідна основна операція на головному мозку. Без неї у хлопчика просто не буде майбутнього", - йдеться в повідомленні.

Операція безкоштовна, але необхідна дорога шунтувальна система вартістю 30 000 грн. Сім'я хлопчика за час лікування матеріально виснажена і потребує фінансової допомоги.
"Микитка витримав вже дуже багато і зараз це єдиний шанс на одужання і можливість нарешті поїхати додому", - повідомили волонтери.


Раніше ми повідомляли, що українці в Польщі врятували дитину, яка ледь не задихнулася.

З будинку, розташованого поруч з їх місцем роботи, вибігла жінка з криками про допомогу і маленькою дитиною на руках. Хлопці відразу підбігли до матері, на той момент дитина вже не дихала і почала синіти. Хлопці не розгубилися і надали хлопчикові першу допомогу.

Нагадаємо, лікарі рятують 10-річну красуню, дівчинка може назавжди залишитися інвалідом.

Раніше Politeka писала, на острівці безпеки в Харкові страшна аварія, лікарі рятують дитину.

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