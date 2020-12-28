В Україні добігає кінця перша хвиля китайського вірусу, проте в МОЗ не планують скасовувати жорсткий локдаун

Як розповів в інтерв'ю РБК-Україна академік Національної академії наук України Сергій Комісаренко, в посление дні в Україні виявляють все менше заражених, причому це не пов'язано зі зменшенням проведених тестів.

"Якщо менше виявляють вірус, отже, менше людей зверталися за діагностикою і, можливо менше людей були інфіковані", - уточнив академік.

Він звернув увагу на те, що в інших країнах вже був помічений спад числа заражень, причому відбувався він по-різному. Комісаренко вважає, що в Україні дійсно може підходити до кінця перша хвиля китайського вірусу.

На спад загальної кількості тестованих випадків зараження вказав і голова МОЗ Максим Степанов. У той же час він підкреслив, що в уряді не збираються змінювати рішення про жорсткий карантин з 8 по 24 січня.

Міністр підкреслив, що крім прогнозованого збільшення захворюваності китайським вірусом після новорічних свят, варто чекати ще й традиційного сезонного спалаху грипу. Тому в МОЗ хочуть зробити все, щоб знизити потенційне навантаження на медичну систему.

За словами Степанова, за минулий тиждень в Україні був зафіксований 59 381 випадок зараження китайським вірусом, тоді як на попередньому тижні ця цифра становила 70 327 випадків.

Міністр також уточнив, що зменшення числа проведених ПЛР-тестів пояснюється збільшенням експрес-тестів на антигени.

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