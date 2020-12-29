Голлівудська актриса Анджеліна Джолі показала ніжний образ у сукні-сорочці
Актриса останнім часом не так часто показує себе на публіці, намагаючись уникнути поширення різних пліток. Тому шанувальники почали активно ділитися фото із зіркою, які були зроблені раніше. Один з таких знімків досить бурхливо обговорили в мережі.
На сонячному фото актриса позувала в одній світлій сукні-сорочці і чорних чоботях на шпильці з гострим носком. Джолі, що сидить на підлозі і мило усміхнена, порадувала шанувальників сяючим виглядом.
Як відомо, через те, що зірка схудла і була не раз помічена на прогулянках з нездоровим кольором обличчя і надмірною худорбою, багато хто почав критикувати її і говорити, що раніше Джолі виглядала зовсім інакше. В цей же раз фанати були раді бачити сяючу актрису з радісним виразом обличчя:
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"Краса🔥; так сексуально в цьому вбранні, навіть в такому простому; Малефісента🖤ти приголомшливий, мудра людина, але ще ти і прекрасна жінка ❤️; отже Мила, мила; Люблю твої сексуальні красиві ніжки неймовірні; чудово і цього недостатньо, щоб описати цю красу; черевики Класні, Джолі, по-справжньому!"її ноги немов тростинки, але все одно шикарно».
Артистка почала рано доглядати за собою і її сяючий вигляд підкорював публіку з самого раннього віку. Саме тому навіть прості фото юної Джолі вважаються одними з найбільш обговорюваних. Шанувальники часто діляться з іншими фанатами різними кадрами, на яких Джолі показує всю себе.
На одному з таких фото актриса не стала приховувати тіло, вона підкреслила привабливість простим способом-легкий макіяж, тонка вуаль блякло-білого відтінку і відсутність будь-якої білизни.
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