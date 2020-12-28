Колишній коханий української співачки Ані Лорак похвалився "втечею" з країни зі своєю новою коханою
Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці знаменитості в Instagram.
Так, на опублікованих кадрах, які опублікувала його кохана Лілія, чоловік у Київському «Борисполі» йде до літака, тримаючи в руках дві валізи з речами.
"Назустріч новим пригодам", - коротко говорить вона на кадрах.
Уточнимо, що оскільки кадри були опубліковані в каруселі Stories, користувачі Мережі не змогли висловити свою думку про витівку знаменитості.
Відшитий "Холостячкою" Тригубенко розкрив правду про Мішину і Еллерта: "У них є…»
Турецька Кардашьян полонила своєю пишною гордістю в безсоромному декольте: "Пекучий гламур"
Оголошення загальної мобілізації, українців поставили перед сумним фактом: "і чоловіки, і жінки..."
Трагедія потрясла сім'ю Віктора Павлика, син розкрив невідомі подробиці: "Овочем лежати не хочу..."
Як повідомлялося до цього, колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу показав, за ким сумує найбільше
Як відомо, зараз екс-чоловік співачки живе в Києві. Він перебуває у відносинах з дівчиною на ім'я лілія, яка працює візажистом.
Дочка Мурата залишилася з Кароліною (справжнє ім'я Ані Лорак). Схоже, що чоловікові не вистачає спілкування з дочкою. Принаймні б цьому він заявив у свіжому Сторіс.
Налчаджіоглу опублікував фото дочки, що підросла, супроводивши його наступним текстом: "Нескінченна любов. Сумую за тобою"»
Нагадаємо, що Ані Лорак похвалилася пікантним подарунком від Філіпа Кіркорова:"фі, як він вам не йде".
Як повідомляла Politeka, маленька дочка Ані Лорак дала фору зірковій мамі в розкішній сукні:»Вау, принцеси".
Також Politeka писала, що щаслива Лорак обтягнула животик, розсекретивши зміни у фігурі:"Фоткал Лазарєв".