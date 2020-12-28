Колишній коханий української співачки Ані Лорак похвалився "втечею" з країни зі своєю новою коханою

Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці знаменитості в Instagram.

Так, на опублікованих кадрах, які опублікувала його кохана Лілія, чоловік у Київському «Борисполі» йде до літака, тримаючи в руках дві валізи з речами.

"Назустріч новим пригодам", - коротко говорить вона на кадрах.

Уточнимо, що оскільки кадри були опубліковані в каруселі Stories, користувачі Мережі не змогли висловити свою думку про витівку знаменитості.

Як повідомлялося до цього, колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу показав, за ким сумує найбільше

Як відомо, зараз екс-чоловік співачки живе в Києві. Він перебуває у відносинах з дівчиною на ім'я лілія, яка працює візажистом.

Дочка Мурата залишилася з Кароліною (справжнє ім'я Ані Лорак). Схоже, що чоловікові не вистачає спілкування з дочкою. Принаймні б цьому він заявив у свіжому Сторіс.

Налчаджіоглу опублікував фото дочки, що підросла, супроводивши його наступним текстом: "Нескінченна любов. Сумую за тобою"»

Нагадаємо, що Ані Лорак похвалилася пікантним подарунком від Філіпа Кіркорова:"фі, як він вам не йде".

Як повідомляла Politeka, маленька дочка Ані Лорак дала фору зірковій мамі в розкішній сукні:»Вау, принцеси".

Також Politeka писала, що щаслива Лорак обтягнула животик, розсекретивши зміни у фігурі:"Фоткал Лазарєв".