Сумоїст з Росії Джамбулат Хатохов, який в дитинстві примудрився потрапити в Книгу рекордів Гіннесса, раптово помер

Про це у своєму Instagram повідомив президент Федерації сумо і масрестлінгу Кабардино-Балкарії Бетал Губжев.

Відомо, що Джамбулат Хатохов пішов з життя у віці 21 року.

"Пішов з життя рекордсмен Книги рекордів Гіннесса, перший сумоїст Кабардино-Балкарської Республіки Джамбулат Хатохов. Співчуваю рідним і близьким", - написав Губжев у своєму мікроблозі.

Причини раптової смерті 21-річного сумоїста Джамбулата Хатохова, який в дитинстві потрапив до Книги рекордів Гіннесса, Губжев не повідомив.

У Книгу рекордів Джамбулат потрапив в 2003 році як найбільший і сильний хлопчик у світі для свого віку. На той час, коли йому було 3,5 року, його вага становила 48 кілограм, а розмір ноги — 32. До 17 років Джамбулат Хатохов набрав 230 кілограм. У дитинстві він брав участь у програмі "Велике прання", завдяки якій став популярним.

"Нехай Аллах обрадує його раєм", " дуже шкода пацана! Нехай обрадує його Всевишній раєм!", "Співчуваю рідним і близьким"," мої щирі співчуття рідним і близьким", " якщо був здоровий на всі сто, значить замучили виснажливими тренуваннями. У дітей до 16 років розвивати екстремальну силу і тим більше сильно навантажувати серце не можна. Системи ще не сформовані. А сумо це величезна вага. Навантаження на серце", " Пам'ятаю його маленьким. Царство Небесне. Дуже шкода його", - написали користувачі в коментарях.

У коментарях Бетал Губжев додав, що Джамбулат не тренувався останні п'ять років і був лише суддею по сумо.

"Людина померла! Причина нам не відома. За сумо він років 5 не тренувався, він був суддею по сумо. Він займався здоровим способом життя, бігав, ходив, потихеньку скидав - це все що я знаю", - підкреслив він.

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