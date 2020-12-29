Пішов з життя колишній вокаліст ансамблю «Лейся, песня» Володимир Єфименко



Як передає Politeka.net, про це повідомили на Instagram-сторінці колективу.



Життя артиста обірвалося 28 грудня. Йому було 66 років.

"Дорогий наш друг! Спасибі тобі за все, що ти зробив для всіх нас! Твої пісні давно стали народними і назавжди увійшли в "золотий фонд" російської культури! Вічна пам'ять тобі! Ти завжди будеш жити в наших серцях! Царство тобі Небесне, вічний спокій, і нехай земля тобі буде пухом наш добрий Володя!",- йдеться в повідомленні.







У вокально-інструментальному ансамблі «Лейся, песня» він пропрацював 4 роки. У той час ВІА був одним з провідних естрадних груп в СРСР. Єфименко вперше виконав композиції «Обручальное кольцо», «Родная земля» и «Прощай».

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