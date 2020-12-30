Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, порадувала пляжним кадрос з нюдовим бікіні

Модель з пишними формами змогла прославитися після першої вдалої фотосесії, яка стала її портфоліо. Завдяки видатним формам дівчина швидко стала популярна і обговорювана в соціальних мережах. І не дивно, адже при низькому зростанні Квітко важить більше 70 кілограм, а її бюст шостого розміру в поєднанні з тонкою талії може здивувати будь-кого.

Саме на зовнішності Настя і робить акценти, кожен раз блищаючи в самих різних відкритих бікіні і нарядах з непристойними декольте. Як видно на фото, дівчина цього разу підкорювала пляж своїми вигинами в нюдовом бікіні з тонкими лямками. Як і зазвичай, Квітко воліла надіти ліф на розмір менше необхідного, через що її бюст був прикритий лише від частини.

"Ти виглядаєш навіть гаряче вогню; я завжди сподіваюся, що ти досягнеш своїх цілей; прекрасний образ на тлі природи. Єство; як це вау, мені це подобається; Ti amo mucho❤️; Красива дівчина😍 😍 😍; дуже хороша, Настя; сподіваюся, у тебе Золоте серце замість красивої фігури?; надихаючий вигляд

Ми також писали, що дівчина критику на свою адресу дівчина не сприймає взагалі, заявляючи, що виглядає вона набагато краще багатьох моделей. Анастасія Квітко з тонкою талією і досить великим бюстом і стегнами багатьох дивує витівками, адже зовсім не приховує тіло.

Для більшої привабливості вона завжди надягає купальник маленького розміру, який насилу може прикрити хоча б частину бюста. А також навмисно показує сідниці перед камерами при будь-якому зручному випадку. Саме відверті фото зробили дівчину популярною, яка вже не перший рік займається рекламою купальників і нижньої білизни.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!"

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

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