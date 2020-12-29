Відома співачка Руслана показала архівні фото з РАГСу

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Руслана та її чоловік, продюсер Олександр Ксенофонтов, святкують річницю весілля. У пам'ятний день 47-річна Руслана опублікувала добірку рідкісних фотографій з чоловіком, куди увійшли і знімки з весілля.

Кадри з'явилися на її сторінці в Instagram.

"Сьогодні 25 років, як ми одружилися. 25 років пролетіли, як мить. Любов дійсно може бути неземною", - написала Руслана в Instagram.

На фото видно, що знаменитості не влаштовували пишне торжество. Крім того, замість традиційних нарядів вони обрали повсякденний одяг.

Раніше Руслана розповідала, що вона з чоловіком Сашею познайомилася навесні, а вже на світанку вони поклялися один одному завжди бути разом. Співачка зізналася, що через багато років спільного життя, її любов до чоловіка стала ще сильніше і глибше. На думку Руслани, любов - це не тільки раціоналізм і прагматизм, це щось набагато більше.

Користувачі Мережі під знімками привітали пару з річницею і побажали їм ще довгих років разом:

"Ви надихаєте своєю вірністю, мудрістю і любов'ю в парі!", "Ви приклад справжнього подружжя-миру, злагоди, любові, щастя і здоров'я вам обом", "Многая і благая вам літа!", "Тільки щира любов, як у вас, може пройти крізь роки. Нехай воно зміцнюється і дарує вам щастя".

Нагадаємо, що співачка Руслана не оцінила ідею українізації країни.

Як повідомляла Politeka, Руслана Лижичко звернулася до президента України Володимира Зеленського.

Також Politeka писала, що Руслана назвала справжніх предків українців.