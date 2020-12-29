З російським продюсером і засновником групи "На-На" Барі Алібасовим трапитися біда

Як пишуть ЗМІ, родичі Алібасова звернулися в поліцію і повідомили, що Барі не відкриває двері і найімовірніше йому потрібна допомога.

Правоохоронці розкрили двері квартири, потім знадобилася допомога "швидкої". Що саме сталося - точно невідомо. Як повідомив телеканалу РЕН ТВ син Алібасова, його батько впав зі сходів.

"Є інформація, що впав зі сходів. Попросив помічника викликати швидку", - сказав Алібасов-молодший.

У той же час ряд російських ЗМІ писав, що засновник "На-На" був знайдений у себе вдома в стані крайнього сп'яніння.

Ще за однією версією, продюсер вранці викликав "швидку", але не зміг відкрити медикам двері, тому її довелося ламати поліції. Виявилося, п'яний Алібасов травмував спину, нібито вся роздерта на шматки.

Нагадаємо, 19 грудня адвокат Алібасова Сергій Жорін розповів, що той йому дзвонив і говорив, "що втомився жити, і запитав, який спосіб найкраще підходить для нього, щоб піти з життя". Жорін не зрозумів, чи були словами жартом, тому попросив родичів відвідати барі.

Нагадаємо також, в листопаді стало відомо, що 73-річний продюсер і його молода кохана Віка чекають дитину. А на початку грудня Алібасов потрапив до лікарні, переборщивши з "Віагрою". А 24 грудня з'явилася інформація, що Барі Алібасов і актриса Лідія Федосєєва-Шукшина офіційно розлучилися.

Нагадаємо, що вижив Барі Алібасов вперше розповів правду про своє отруєння.

Як повідомляла Politeka, Алібасов розповів про страшні видіннях під час Коми, «руки трясуться».

Також Politeka писала, що подруга Алібасова нагодувала продюсера наркотиками:»потрапив до лікарні".