Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, здивувала пишною фігурою з невдалого ракурсу

Модель почала свою кар'єру відносно недавно, проте після того, як дівчину почали порівнювати з Кім Кардашьян, Популярність зірки в Instagram значно зросла. Тепер дівчина намагається показувати найпривабливіші образи в сукнях, роблячи акцент на своєму бюсті.

Весь час Бахарі підкреслювала, що їй не подобається зайва відвертість, тому вона вела свій профіль в єдиному стилі – всі фото, зроблені на зйомках реклами модного одягу, без відвертостей і демонстрації тіла. Проте глибокі декольте завжди привертали увагу до себе, адже у моделі шостий розмір бюста, який зовсім непросто приховати.

Цього разу також через незвичний і не зовсім вдалий ракурс Бахарі здивувала великою фігурою в світлій міні-сукні:

"Вже насилу поміщається👏; мій ангел; яка смакота😙; Ти мене приваблюєш, дівчина така нереальна; Вау 😍 😍 вау; красивий❤️💘; розкішна дівчина, чому ти така🔥 🔥; дивовижна дівчинка !! 🥰 ; Гарне плаття, а вона красиво посміхається; Я не знаю слів настільки красивих, щоб описати тебе. Я не знаю таких чудових явищ, щоб зрозуміти, як ти хороша; аж тріщить по швах від розкоші; не забудьте прикритися".

Ми також писали, що завдяки поєднанню неприродно тонкої талії, пишних стегон і бюста шостого розміру Бахарі фактично в будь-якому вбранні виглядає спокусливо.

Бордове міні-плаття з глибоким декольте і тонкими лямками з силікону ідеально сіло на фігурі дівчини. Щоб зробити акцент у своєму образі, Бахарі також одягла пояс з ланцюжком і розпустила довгі локони. Для вечірнього лука Гюль також традиційно вибрала яскравий макіяж і підкреслила очі темними відтінками тіней.

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