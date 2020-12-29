Помер французький модельєр італійського походження П'єр Карден

Легендарному модельєру було 98 років. Про смерть Кардена повідомила його сім'я, передає AFP.

Карден, який народився в Італії в 1922 році, але емігрував до Франції маленькою дитиною, пішов з життя в лікарні в Нейї на заході Парижа у вівторок, 29 грудня. Точна причина смерті поки не оголошувалася.



До самого кінця він цікавився модою, яка залишалася «наркотиком» модельєра. Зокрема про це свідчить недавнє відкриття його бутіка в центрі Парижа.

П'єр Карден був відомий своїм авангардним стилем і "дизайном космічної ери". Модельєр віддавав перевагу геометричним формам і мотивам, часто ігноруючи жіночі форми. Він просунувся в моді унісекс, іноді експериментальної і не завжди практичною.

Свою кар'єру Карден починав в якості театрального художника, потім працював в ательє Крістіана Діора.

Карден заснував свій модний будинок в 1950 році і представив «плаття-міхур» в 1954 році. У наступні десятиліття побудував справжню бізнес-імперію, в яку входив також легендарний ресторан "Максим".



П'єр Карден був призначений послом доброї волі ЮНЕСКО в 1991 р. і послом доброї волі FAO 16 жовтня 2009 р.

Нагадаємо, легенда моди пішов з життя: його шедеврами захоплювався кожен, трагічні деталі.

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