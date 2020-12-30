Перша частина сімейного фільму "Один вдома" вийшла у 1990 році

Хоча минуло вже понад 30 років люди не забувають цю історію, а деякі навіть постійно переглядають, пише Politeka.net. За цей час актори сильно змінилися, подивімось, як виглядають зірки картини багато років потому.

Головного героя комедії, Кевіна, виконав актор Маколей Калкін. У 2020 році зірці виповнилося 40 років. Артисту не вдалося побудувати успішну акторську кар'єру, крім того, у свій час він приймав наркотики й навіть намагався накласти на себе руки через затяжну депресію. Зараз його життя стало налагоджуватися, він знімається у фільмах і серіалах.

Мати Кевіна зіграла Кетрін О'хара. Актриса дуже подружилася з Калкіним на знімальному майданчику і, кажуть, навіть зараз він називає її мамою. У зірки двоє синів, а також вона продовжує багато зніматися.

Брата Кевіна, Базза, виконав Девін Ретрей. Актор рідко знімається у фільмах, але виступає в музичній групі, закінчивши середню школу музики, мистецтва і виконавських дисциплін.

Бандитів Гаррі й Марвіна виконали актори Джо Пеші та Деніел Стерн. Перший не тільки актор, але співак і комік, а другий - активно займається озвучуванням мультфільмів. Обидва побудували успішні кар'єри й є улюбленцями публіки.

Відзначимо, у кінці 2018 року компанії Disney і FOX почали працювати над новим фільмом франшизи «Один вдома». Раніше говорилося, що одну з головних ролей виконає Вілл Феррелл. З чуток, до образу Кевіна цілком може повернутися Маколей Калкін.

Користувачі мережі негативно поставилися до перезапуску франшизи.

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