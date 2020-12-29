Пенсіонерка з Рівненщини вже 5 років допомагає ЗСУ і мріє, щоб війна на Донбасі закінчилася

95-річна Наталія Гошта - одна з найбільш шанованих за віком волонтерок України. Вона проживає в селі Довговоля Володимирецького району Рівненської області.

Про це повідомляє Суспільне. У виданні уточнили, що жінка стала "Людиною року-2020"- герої знаходяться серед нас.

На потреби армії з самого початку війни на сході Наталія віддавала половину своєї пенсії, але не вважає це чимось особливим.

"1770 гривень. Думаю, мені і тих пару гривень вистачить. Тисячу взяла, тих п'ять "двійок", і принесла. Поклала, а він встав і фотографує. Потім всі знали, що я дала гроші солдатам", — розповіла Наталя про те, як стала волонтеркою.

Цього року, розповідає жінка, їй не вдалося допомагати грошима як раніше, тому вона стала допомагати продуктами: смаколиками, салом, консервацією. У 2017 році жінка стала почесним волонтером України і отримала медаль.

Зараз жінка живе одна, своїх дітей у неї немає. Разом з чоловіком вона виховувала його 4-х дітей від першого шлюбу. Наталія мріє дожити до перемоги і відсвяткувати її з бійцями, які захищають Україну на передовій. Волонтер Наталія Гошта каже, що їй не шкода грошей, аби швидше закінчилася війна.

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