В архівах Туреччини виявили унікальні документи часів УНР, епохи козацтва та листи Роксолани Хюррем

Про це розповів повноважний посол України в Туреччині Андрій Сибіга в інтерв'ю для "Радіо Свобода".

Він особисто зміг ознайомитися з оригіналом Брест-Литовського мирного договору, ратифікаційною грамотою до нього, які датовані 1918 роком.

"Серед іншого-договір султана з гетьманом Дорошенком. І це один з перших документів, в якому фактично йдеться про міжнародну суб'єктність козацької держави. Документ дуже добре зберігся. Напевно, застосовували турецькомовний оригінал, а український просто зберігали в архіві", - зазначив посол.

Він додав, що в архівах знайшли безліч документів, які стосуються Криму, а також Києва.

Посол зізнався, що його вразили листи Роксолани, які чудово збереглися. Вона була єдиною відомою султаншею родом з України і стала дуже впливовою за часів Османської імперії. Директор Архіву дозволив зробити копію цих документів для України.

Як повідомив український посол, крім Роксолани султаншами стали ще чотири жінки з України.

Він розповів і про документи часів УНР і повідомив, що його команда знайшла підтвердження того, що посольство в роки УНР розташовувалося в Туреччині в дуже престижному місці і пропрацювало 4 роки.

"Османська імперія в той час була своєрідним хабом дипломатичним, де перетиналося дуже багато геополітичних інтересів. І Україна там була присутня. Ми бачили поточні документи, знайшли перші прояви публічної дипломатії, коли дружина українського посла Лотоцького в українській вишиванці на сторінках центральних газет сфотографувалася", - пояснив посол.

Українці в мережі раділи цій новині, називаючи її значущою подією для країни: "нарешті дочекався коли Історія України відроджується з вогнетривких Москвою архівів", " дуже добре, що знайшли цей цінний документ! Ще одна світла подія в історії України".

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