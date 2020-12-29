В архівах Туреччини виявили унікальні документи часів УНР, епохи козацтва та листи Роксолани Хюррем
Про це розповів повноважний посол України в Туреччині Андрій Сибіга в інтерв'ю для "Радіо Свобода".
Він особисто зміг ознайомитися з оригіналом Брест-Литовського мирного договору, ратифікаційною грамотою до нього, які датовані 1918 роком.
"Серед іншого-договір султана з гетьманом Дорошенком. І це один з перших документів, в якому фактично йдеться про міжнародну суб'єктність козацької держави. Документ дуже добре зберігся. Напевно, застосовували турецькомовний оригінал, а український просто зберігали в архіві", - зазначив посол.
Роздягнена Регіна Тодоренко приголомшила витівкою на публіці в стилі Волочкової: "Де труси?"
Меценат, з яким живе Нікітюк, змусив жінок тріпотіти від захвату: "Леся не ображайтеся, але…»
Юлія Саніна показала, якою була до популярності, рідкісне фото облетіло мережу: "Дев'ять років тому..."
Анджеліна Джолі в короткій сукні похвалилася розкішними ніжками: "навічно красуня"
Заведена Могилевська після пустощів у ліжку не змогла стримати емоцій: «Страшно кайфую»
Він додав, що в архівах знайшли безліч документів, які стосуються Криму, а також Києва.
Посол зізнався, що його вразили листи Роксолани, які чудово збереглися. Вона була єдиною відомою султаншею родом з України і стала дуже впливовою за часів Османської імперії. Директор Архіву дозволив зробити копію цих документів для України.
Як повідомив український посол, крім Роксолани султаншами стали ще чотири жінки з України.
Він розповів і про документи часів УНР і повідомив, що його команда знайшла підтвердження того, що посольство в роки УНР розташовувалося в Туреччині в дуже престижному місці і пропрацювало 4 роки.
"Османська імперія в той час була своєрідним хабом дипломатичним, де перетиналося дуже багато геополітичних інтересів. І Україна там була присутня. Ми бачили поточні документи, знайшли перші прояви публічної дипломатії, коли дружина українського посла Лотоцького в українській вишиванці на сторінках центральних газет сфотографувалася", - пояснив посол.
Українці в мережі раділи цій новині, називаючи її значущою подією для країни: "нарешті дочекався коли Історія України відроджується з вогнетривких Москвою архівів", " дуже добре, що знайшли цей цінний документ! Ще одна світла подія в історії України".
Нагадаємо, як Узерлі, Нур Феттахоглу та інші султанші "Величного століття" виглядають у звичайному житті
Як повідомляла Politeka, Роксолана з "Величного століття "потрясла зізнанням, весілля не буде
Також Politeka писала, як насправді виглядали наложниці гарему.