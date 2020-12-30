Колишній чоловік співачки Ані Лорак відправився на відпочинок зі своєю коханкою Лілією

Як розповідає Politeka, кадри дівчина показала на своїй сторінці в Instagram.

Екс-чоловік Лорак в соцмережах часто пише, що дуже любить їх спільну дочку Софію і сильно за нею сумує. Але ось новорічні свята, які так люблять діти, він вирішив провести з коханкою.

Парочка вирушила в теплу Туреччину.

Лілія почала показувати спільні з Муратом фото ще з аеропорту. Зокрема вона показала, як він іде з двома валізами.

Також вона показала Селфі по прильоту, зазначивши геометку Каппадокія.

"Назустріч новим пригодам", - підписала дівчина знімок.

Крім того, Лілія поділилася фото на турецькому ринку. Кадр відобразив. Як Мурат підняв її на руки на тлі різнокольорових килимів.

"Які ви красиві😘 щастя вам", "клас", "дуже красива пара", - пишуть в коментарях.

Відзначимо, бачиться Мурат з дочкою вкрай рідко. Так, він навіть не відвідав день народження дівчинки. У червні Софія відзначила дев'ятиріччя. Свято пройшло в тісному колі, на якому був присутній хресний тато Філіп Кіркоров. Але ось Мурат Налчаджіоглу не з'явився, чому так сталося він не пояснив.

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