Жителі " ДНР " вже тиждень живуть без води і бояться висловити своє невдоволення



Як передає Politeka.net, про це повідомив журналіст Денис Казанський у Twitter.



"У Макіївці люди 7 днів сидять без води. Але вийти на акцію протесту і вимагати реакції міської влади не можуть - незадоволених забере на підвал МДБ. Добре в "народній республіці", - повідомив Казанський, і прикріпив коментарі незадоволених жителів ОРДЛО з соцмереж.

Варто відзначити, що покарання "підвалом" досить популярно серед "влади" республік.



Раньше Казанський розповів, що в окупованому Донецьку є бар Gung'ю'бazz, який продовжує працювати і після окупації міста в 2014 році. Днями в закладі хотіли провести вечір української рок-музики і запросили місцеві гурти, які мали виконувати кавери на українські рок-хіти.

"Брати-слов'яни почали репостити це повідомлення із загрозою передавити всіх, хто прийде на концерт, посадити на підвал власників бару і спалити клуб разом з усіма відвідувачами", - поділився журналіст.

Нагадаємо, безробітних масово вивозять з Донбасу в РФ, окупанти не залишили людям вибору.

Як повідомляла Politeka, жителів "ЛНР" залишили без ліків в розпал епідемії, продають тільки обраним.

Також писала Politeka, що жителі ОРДЛО зводять кінці з кінцями, терпіння людей закінчується.