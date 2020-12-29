У Львові священик незаконно приватизував храм



Як передає Politeka.net , про це йдеться в сюжеті телеканалу "НТА" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)



Священик переписав церкву на дочку, а ділянку під нею - в іпотеку на зятя.



Парафіяни змушені молиться на вулиці, оскільки священик змінив замки при вході в двір церкви і нікого туди не пускає.

Як виявилося, за документами парафіяни без церкви ще з 2009 року.



Тим часом громада вже звернулася до суду, щоб визнати документ купівлі-продажу недійсним. Тим часом правоохоронці проводять досудове розслідування і вже порушили кримінальну справу за статтею"шахрайство".





У мережі бурхливо відреагували на такий вчинок священика.





"А хіба таке можливо, щоб церкви приватизувати? Нічого собі! Що за Махновщина, що відбувається? Дожили до такого сраму!", "Церква вже давно перетворилася на бізнес", "Нічого собі! Класика !!! І це у Львові !!! Вже й церква стала приватною! Ось вам і священик! Нічого святого! Звичайний злодій! Влада! Гей! Де реакція правоохоронних органів? Будуть розбиратися роками? Чи все ж повернуть церкву громаді?",- писали незадоволені українці.