У Львові священик незаконно приватизував храм

Як передає Politeka.net, про це йдеться в сюжеті телеканалу "НТА" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

Священик переписав церкву на дочку, а ділянку під нею - в іпотеку на зятя.

Парафіяни змушені молиться на вулиці, оскільки священик змінив замки при вході в двір церкви і нікого туди не пускає.

Як виявилося, за документами парафіяни без церкви ще з 2009 року.

Тим часом громада вже звернулася до суду, щоб визнати документ купівлі-продажу недійсним. Тим часом правоохоронці проводять досудове розслідування і вже порушили кримінальну справу за статтею"шахрайство".

У мережі бурхливо відреагували на такий вчинок священика.

"А хіба таке можливо, щоб церкви приватизувати? Нічого собі! Що за Махновщина, що відбувається? Дожили до такого сраму!", "Церква вже давно перетворилася на бізнес", "Нічого собі! Класика !!! І це у Львові !!! Вже й церква стала приватною! Ось вам і священик! Нічого святого! Звичайний злодій! Влада! Гей! Де реакція правоохоронних органів? Будуть розбиратися роками? Чи все ж повернуть церкву громаді?",- писали незадоволені українці.

Раніше ми повідомляли, що український священик отримав три роки позбавлення волі за скоєння смертельної ДТП.

Популярні новини зараз

Роздягнена Регіна Тодоренко приголомшила витівкою на публіці в стилі Волочкової: "Де труси?"

Меценат, з яким живе Нікітюк, змусив жінок тріпотіти від захвату: "Леся не ображайтеся, але…»

Юлія Саніна показала, якою була до популярності, рідкісне фото облетіло мережу: "Дев'ять років тому..."

Мокра Дорофєєва в купальнику змусила собі заздрити, яскраві кадри екзотичного відпочинку: "Користуйтеся!"

"Царство Небесне!": обірвалося життя легендарного українця, розкриті подробиці
Показати ще

Страшна аварія сталася ще влітку у Львівській області.

У стані алкогольно сп'яніння він сів за кермо автомобіля разом з пасажирами, перевищив швидкість і втратив контроль. Таким чином машина священика перекинулася, через що загинув один пасажир, а ще двоє отримали важкі травми.

Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.