У Львові священик незаконно приватизував храм
Священик переписав церкву на дочку, а ділянку під нею - в іпотеку на зятя.
Парафіяни змушені молиться на вулиці, оскільки священик змінив замки при вході в двір церкви і нікого туди не пускає.
Тим часом громада вже звернулася до суду, щоб визнати документ купівлі-продажу недійсним. Тим часом правоохоронці проводять досудове розслідування і вже порушили кримінальну справу за статтею"шахрайство".
Раніше ми повідомляли, що український священик отримав три роки позбавлення волі за скоєння смертельної ДТП.
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Страшна аварія сталася ще влітку у Львівській області.
У стані алкогольно сп'яніння він сів за кермо автомобіля разом з пасажирами, перевищив швидкість і втратив контроль. Таким чином машина священика перекинулася, через що загинув один пасажир, а ще двоє отримали важкі травми.
Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.