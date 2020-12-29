Український лікар після смерті батька продовжив його справу
Про хірурга з Черкас розповіли в "Суспільному".
Ігор Гайда боляче переживав втрату рідної людини, жити яку ще влітку забрав вірус.
"Я через півтора місяці відчув обов'язок, продовжити справу батька. Батько пропрацював тут багато років і до його кабінету вже була "протоптана стежка". Люди йшли до батька з різними патологіями, хворобами. І я б не хотів, щоб це все закінчилося", - поділився лікар.
Ігор перебрався в батьківський кабінет.
"Я в цьому кабінеті перебуваючи, нехай хоча б трошки, але все-таки відчуваю зв'язок з батьком навіть після його смерті. Деякі речі зараз на тих місцях, як він залишив. Наприклад, стенди. Це своєрідна для мене пам'ять про батька", - каже хірург.
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За життя його батько хотів створити "хірургію одного дня" і почав облаштовувати в поліклініці операційну. Тепер ігор хоче закінчити роботу батька.
Нагадаємо, від ускладнень, викликаних небезпечною інфекцією, померли брати Іван і Олег Гайди.
Вони обидва були лікарями. 58-річний Іван Гайда керував Львівським військовим госпіталем, а його 52-річний брат завідував хірургічним відділенням Черкаської міської консультаційно-діагностичної поліклініки.
Нагадаємо, вірус косить лікарів цілими сім'ями, число жертв невблаганно зростає.
Як повідомляла Politeka, вірус забрав життя 12-річної дитини в Києві.
Також Politeka писала, що біда наздогнала головну інфекціоністку України, медика терміново госпіталізували.