Український лікар після смерті батька продовжив його справу

Про хірурга з Черкас розповіли в "Суспільному".

Ігор Гайда боляче переживав втрату рідної людини, жити яку ще влітку забрав вірус.

"Я через півтора місяці відчув обов'язок, продовжити справу батька. Батько пропрацював тут багато років і до його кабінету вже була "протоптана стежка". Люди йшли до батька з різними патологіями, хворобами. І я б не хотів, щоб це все закінчилося", - поділився лікар.

Ігор перебрався в батьківський кабінет.

"Я в цьому кабінеті перебуваючи, нехай хоча б трошки, але все-таки відчуваю зв'язок з батьком навіть після його смерті. Деякі речі зараз на тих місцях, як він залишив. Наприклад, стенди. Це своєрідна для мене пам'ять про батька", - каже хірург.

Популярні новини зараз

Роздягнена Регіна Тодоренко приголомшила витівкою на публіці в стилі Волочкової: "Де труси?"

Анджеліна Джолі в короткій сукні похвалилася розкішними ніжками: "навічно красуня"

Відшитий "Холостячкою" Тригубенко розкрив правду про Мішину і Еллерта: "У них є…»

Зупинилося серце відомої журналістки, українці у скорботі: "Не дожила чотири дні до..."

"Холостячка" Мішина показала "вагітний" живіт, пара готується до весілля: "Ксю, ти будеш..."
Показати ще

За життя його батько хотів створити "хірургію одного дня" і почав облаштовувати в поліклініці операційну. Тепер ігор хоче закінчити роботу батька.

Нагадаємо, від ускладнень, викликаних небезпечною інфекцією, померли брати Іван і Олег Гайди.

Вони обидва були лікарями. 58-річний Іван Гайда керував Львівським військовим госпіталем, а його 52-річний брат завідував хірургічним відділенням Черкаської міської консультаційно-діагностичної поліклініки.

Нагадаємо, вірус косить лікарів цілими сім'ями, число жертв невблаганно зростає.

Як повідомляла Politeka, вірус забрав життя 12-річної дитини в Києві.

Також Politeka писала, що біда наздогнала головну інфекціоністку України, медика терміново госпіталізували.