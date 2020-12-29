Український лікар після смерті батька продовжив його справу

Про хірурга з Черкас розповіли в "Суспільному".



Ігор Гайда боляче переживав втрату рідної людини, жити яку ще влітку забрав вірус.



"Я через півтора місяці відчув обов'язок, продовжити справу батька. Батько пропрацював тут багато років і до його кабінету вже була "протоптана стежка". Люди йшли до батька з різними патологіями, хворобами. І я б не хотів, щоб це все закінчилося", - поділився лікар.

Ігор перебрався в батьківський кабінет.

"Я в цьому кабінеті перебуваючи, нехай хоча б трошки, але все-таки відчуваю зв'язок з батьком навіть після його смерті. Деякі речі зараз на тих місцях, як він залишив. Наприклад, стенди. Це своєрідна для мене пам'ять про батька", - каже хірург.

За життя його батько хотів створити "хірургію одного дня" і почав облаштовувати в поліклініці операційну. Тепер ігор хоче закінчити роботу батька.