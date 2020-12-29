Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, влаштовує сміливі експерименти з образами

Знаменитість набирає популярність в Instagram досить швидко, а нещодавно навіть взяла участь в зйомках для популярного чоловічого журналу і дала інтерв'ю. Кім Лі порівнюють з однією з Кардашьян не просто так, адже моделі і правда схожі.

За словами фанатів, Лі любить експерименти, тому її фото стають з кожною фотосесією все більш розкутими і інтригуючими. Так, на одному з фото дівчина позувала в одному чорному комплекті білизни і одягла поверх нього сіточку-комбінезон, ідеально завершивши образ.

Вечірній макіяж з акцентом на червоні губи і розпущені темні локони доповнили " лук " Кім Лі, який прокоментували багато користувачів:

"Стережіться, тут небезпечно; це, напевно ідеальний ранок🐺 🐺; жінка, куди ви так вигинаєтеся🙏 😇; мені дуже подобається ваше обличчя️❤️; ці губи😘; а мені сорочку надіти? 😂 ; Люблю це!! Де ти взяв боді-сітку; чудовий образ, чарівниця; ти гаряча і шикарна людина; чудова Малятко; Мені подобається ця штука в сіточку😍 😊; красива Губа».

Ми також писали, що модель працює діджеєм в нічному клубі, однак це не заважає їй влаштовувати інтригуючі фотосесії і навіть зніматися для популярних чоловічих журналів. Так як красуня досить давно займається своєю роботою, вона встигла стати знаменитою в Instagram.

Допомогли в цьому Кім Лі її фото в бікіні і купальниках на відпочинку, адже багато хто помітив, що дівчина схожа на знамениту модель Кім Кардашьян і навіть почали порівнювати їх двох. Сама Лі ніяк компліменти не коментує, але продовжує радувати шанувальником стильними фото.

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