Норвезька модель Хільде Осланд, відома завдяки титулу "найкрасивішої жінки в світі", показала сміливий образ в Білій білизні

Дівчина не розкриває свої секрети краси, кожен раз вражаючи ніжними образами в білизні або купальниках під час фотосесій. Хільде подобається ділитися яскравими фото в трендових комбінаціях, але в своєму Instagram дівчина нічого іншого не показує зі свого життя.

Примітно також і те, що кращі свої фото вона робить сама вдома, користуючись камерою і дзеркалом. Цього разу Осланд захопила простим і вдалим чином в спортивній білизні білого кольору і з чорними лямками. Завдяки підібраній позі, Хільде змогла захопити відразу і бюстом, і сідницями.

Ось що написали шанувальники норвезької красуні, що демонструє свої достоїнства на пікантному кадрі:

«😇Красиві форми в стрінгах😇🍑🍆; Що за тіло💋; Персиковий рай 🍑; Це мила маленька форма дуже гарна, дитинко; Кожне відображення наближає мене трохи ближче; Гарна твоя фотографія 😍;Дуже сексуально ♥ ️ дуже привабливо 💞 дуже чудово світ прекрасної принцеси 💟; Скільки кольорів у тебе в цьому нижньому білизна; Дуже красиво🤤».

Нещодавно Хільде оголосила про свою вагітність первістком, тому в її профілі почали рідше з'являтися відверті фото, тепер дівчина робить акцент на фігурі, що змінилася, в милих образах. У той же час на фан-акаунтах згадують кращі бікіні Осланд За останній час.

У Червоній білизні з тонкими мереживами і на тлі білосніжного ліжка блондинка виглядала ще яскравіше ніж зазвичай, а коктейль з кокоса поруч з нею надав образу якоїсь екзотичності. Також Хільде прикрасила розпущені світлі локони однією квіткою.

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