Переможниця проекту «Холостяк» Даша Ульянова влаштувала примірку модного одягу і вразила зміною іміджу

Даша почала вести свій блог відразу після фіналу проекту. Незважаючи на скандальне розставання з обранцем, дівчина не стала виносити все на публіку і поширюватися про особисте життя. Тепер Ульянова перебуває у відносинах з бізнесменом, який старший за неї на багато років.

Сама Ульянова продовжує розповідати про своє життя, ділиться розповідями про те, як доглядати за собою і намагається показати нові образи, які можуть також підійти її шанувальникам. На своїй сторінці в Instagram Ульянова нещодавно показала цілу добірку хутряних шуб-трендів цієї зими.

Оцінити одяг Даші вирішили не всі-деякі відзначили, що хутро виглядає куди краще на тваринах, інші ж просто відповіли на питання Даші:

"Я підготувала маленьку добірку. Який образ виберете ви?» ,- пише дівчина під знімками.

«Даша, все бери🙈; 1 і 3🔥; хутро добре виглядає тільки на тварин; 3👍; Мені подобатися третій варіант👍😍; Перша😍; 2🔥😍; Перша і остання😍😍🔥🔥; Перша шубка🔥; Тобі дуже йде #4; Мені сама 1 😍 краса ♥️; Красуня просто богиня💝💝; Дуже красива😻; Тобі дуже йде перший спосіб мила така😍».

Також Даша Ульянова вразила розкішною фігурою в шкіряному міні, фотографією знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

Так, дівчина позує під час поїздки в ліфті, демонструючи розкішну фігуру в шкіряних міні-шортах і курточці. Її знаменитість вирішила розкрити, оголивши ідеальні форми. Незважаючи на те, що кадр не був як-небудь підписаний, її шанувальники прийшли в «дикий» захват.

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