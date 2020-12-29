Страшна ДТП сталася в Миколаївській області, де маршрутка з пасажирами вилетіла з траси і впала в басейн

НП сталася близько 16 години у вівторок, 29 грудня, в районі села Підлісне. Мікроавтобус з водієм і 15 пасажирами прямував з Нової Одеси в Сафронівку, однак, в якийсь момент вилетів з траси.

Маршрутка потрапила у двір одного з приватних будинків, де впала прямо в порожній басейн.

Як розповіли поліцейські, водій маршрутки не постраждав. З ним зараз розмовляють правоохоронці. Однак, допомога медиків знадобилася двом пасажирам: 59-річному чоловікові і 61-річній жінці. Решта пасажирів не постраждали.

Як повідомляють у місцевому управлінні Нацполіції, зараз з'ясовуються причини та обставини аварії. За попередніми даними, водій не зміг впоратися з упралением.

Раніше повідомлялося, що ввечері 28 грудня у Львівській області в одному з сіл Жовківського району зіткнулися Легкове авто, вантажівка і автобус.

Копи з'ясували, що водій автомобіля Ford Fiesta, 30-річний житель Червонограда, зіткнувся з вантажівкою "Урал" під керуванням 55-річного жителя району, який рухався перед ним.

Від удару легковик виїхав на "зустрічку", де врізався в маршрутний автобус БАЗ.

Внаслідок ДТП водій легковика помер на місці події.

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