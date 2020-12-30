Яка буде ситуація з транспортом...

Стало відомо, яка буде ситуація з громадським транспортом в останній день 2020 року

Громадський транспорт функціонуватиме з карантинними обмеженнями. Тобто число пасажирів має збігатися з кількістю посадочних місць. Крім того, всі без винятку, повинні носити маски, пише РБК-Україна.

Приміські електрички 1 січня курсуватимуть не скрізь-обов'язково потрібно перевіряти графік у кожному місті окремо.

У Києві роботу метро продовжили на дві години в новорічну ніч, а фунікулер працюватиме цілодобово. У піковий час деякі станції столичного метрополітену можуть працювати з обмеженнями на вхід для пасажирів.

У Харкові метро працюватиме на три години довше в ніч з 31 грудня 2020 року на 1 січня 2021 року.

У Дніпрі міський транспорт в новорічну ніч 31 грудня працюватиме за звичайним режимом: тролейбуси і трамваї до 22:00-23:30. Метро - у звичайному режимі. А ось 1 січня всі маршрути почнуть свою роботу на одну годину пізніше.

В Одесі роботу міського транспорту не планували продовжити в новорічну ніч-всі маршрути працюватимуть у звичайному графіку.

Як працюватиме транспорт на Новий рік у Львові-поки не відомо. Зазвичай в новорічну ніч для жителів міста і туристів курсує кілька маршрутів до 3: 00 ночі.

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