Стало відомо, яка буде ситуація з громадським транспортом в останній день 2020 року
Громадський транспорт функціонуватиме з карантинними обмеженнями. Тобто число пасажирів має збігатися з кількістю посадочних місць. Крім того, всі без винятку, повинні носити маски, пише РБК-Україна.
Приміські електрички 1 січня курсуватимуть не скрізь-обов'язково потрібно перевіряти графік у кожному місті окремо.
У Києві роботу метро продовжили на дві години в новорічну ніч, а фунікулер працюватиме цілодобово. У піковий час деякі станції столичного метрополітену можуть працювати з обмеженнями на вхід для пасажирів.
Шалена Полякова з бюстом, що вивалюється, схвилювала на "Дизель Шоу": "Вона що, гола співати буде?"
Мішина з "Холостячки" виставила валізи й зізналася, що відбувається у них з Еллертом: "Дорогі мої..."
Демі Роуз побалувала своєю пишною безсоромністю в спокусливому декольте: "Ух, як ефектно!"
Відшитий "Холостячкою" Тригубенко розкрив правду про Мішину і Еллерта: "У них є…»
Мокра Дорофєєва в купальнику змусила собі заздрити, яскраві кадри екзотичного відпочинку: "Користуйтеся!"
У Харкові метро працюватиме на три години довше в ніч з 31 грудня 2020 року на 1 січня 2021 року.
У Дніпрі міський транспорт в новорічну ніч 31 грудня працюватиме за звичайним режимом: тролейбуси і трамваї до 22:00-23:30. Метро - у звичайному режимі. А ось 1 січня всі маршрути почнуть свою роботу на одну годину пізніше.
В Одесі роботу міського транспорту не планували продовжити в новорічну ніч-всі маршрути працюватимуть у звичайному графіку.
Як працюватиме транспорт на Новий рік у Львові-поки не відомо. Зазвичай в новорічну ніч для жителів міста і туристів курсує кілька маршрутів до 3: 00 ночі.
Нагадаємо, під Києвом водій відправив на той світ дитину, авто розірвало на частини.
Як повідомляла Politeka, у Києві поліцейські попалися на цинічному злочині, фото.
Також повідомлялося, що на Київщині конфлікт через маску закінчився побоїщем, відео бійки.