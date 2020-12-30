Жителі Кропивницького потрапили до лікарні після сильної пожежі у багатоповерхівці

Як повідомляє сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій, ввечері 29 грудня сталося загоряння в житловому будинку №21 на проспекті Університетський, за цією адресою знаходиться гуртожиток №101. Вогонь розгорівся на восьмому поверсі і в підсумку охопив дві сусідні квартири, включаючи меблі і речі, на площі 27 квадратних метрів, постраждала також ще одна квартира на дев'ятому поверсі.

Рятувальники оперативно прибули на місце події, їм знадобилося близько години, щоб погасити пожежу - її повністю ліквідували о 21:32. За даними ДСНС, з палаючого будинку врятували десять осіб, включаючи одну дитину, крім того евакуювали 18 осіб, шість з яких - діти.

"За медичною допомогою з ознаками отруєння продуктами горіння, звернулося 3 людини (з них 1 дитина), які госпіталізовані до медичних закладів", - повідомила прес-служба.

Начальник Управління ДСНС в Кіровоградській області опублікував на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" кадри і подробиці НП. За його словами, в ліквідації пожежі були задіяні майже 40 рятувальників і десять одиниць техніки. Зараз експерти встановлюють причини загоряння, підозрюють коротке замикання проводки.

Користувачі соцмережі подякували пожежникам за відмінну роботу і висловили бажання допомогти постраждалим людям:

"Молодці"; "бережи вас Господь"; "Наші герої"; "Хлопці-герої!!!! Пишаюся своїм племінником Кирило Хорольський!!!!🙏"; "Сподіваюся, ніхто не постраждав"; "Живемо навпаки, бачили всі, звичайно жахливо, т.к. 9 років прослужив в МНС/ДСНС то можу тільки всім сказати велике спасибі. Пожежа це біда. дві квартири на восьмому поверсі горять через одну... проводка, та можливо, але дочекаємося експертів"; "низький уклін хлопцям, за врятовані життя людей"; " всім вогнеборцям величезне спасибі!!! Сам деякий час працював водієм в управлінні. У цьому гуртожитку зараз живе молодший брат"; "Підкажіть контакт постраждалих, ми теж хочемо допомогти. А то перед Новим роком, жах"; "Дай Боже здоров'я вашим родинам за відвагу і більше серце".

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