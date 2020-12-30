Астрологи спрогнозували, кому 2021 рік принесе багато грошей і удачу

Гороскоп на 2021 року Білого металевого Бика обіцяє багато везіння і грошей деяким знакам Зодіаку. Астрологи розповіли цим улюбленцям символу наступного року, як домогтися максимальних результатів, стати успішнішими, багатшими і щасливішими.

Бик буде благоволити трьом знакам Зодіаку, пише Slovofraza.

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Вони зможуть зміцнити матеріальні тили не тільки завдяки власним зусиллям, а й удачі, яка в рік Бика буде на їхньому боці. Заради легких грошей, прибутку або виграшу вони навіть готові ризикувати і в цьому випадку не прогадають. Але все ж астрологи радять не загратися, адже Фортуна буває мінлива.

Рак

Їм повернуть борги з дивідендами. У когось знайдуться спонсори. А хтось отримає спадок. Та й їх колишні капіталовкладення непогано компенсуються. Але ось складнощі з роботою трохи прикриють основне джерело доходів, тому варто бути до цього готовими.

зима, люди, погода

Козеріг

Для збагачення їм буде корисна та робота, де вони зможуть реалізувати себе на всі сто, викластися і фізично, і інтелектуально. Так що їх можна назвати щасливими. Варто відточувати професійну майстерність, вкладати максимум енергії в свою працю – і вони стануть багаті у всіх сенсах.

Нагадаємо, що астрологи попередили - три знаки Зодіаку раптово зубожіють в 2021 році.

Як повідомляла Politeka, тільки три знаки Зодіаку чекають щасливі зміни на початку 2021 році.

Також Politeka писала, що лише чотири знаки Зодіаку здійснять всі свої мрії і плани в 2021 році.