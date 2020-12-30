У лікарні вшанували жінку, яка після смерті стала донором для чотирьох пацієнтів
Як передає Politeka.net, зворушливе прощання з українкою показали у сюжеті " ТСН " (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Медики Львівської лікарні швидкої допомоги вишикувалися вздовж стін перед операційною-хвилиною мовчання зі схиленими головами вони вшанували 47-річну жінку, яка після смерті подарувала життя відразу чотирьом пацієнтам.
Жінка мала в голові аневризму, яка могла розірватися в будь-який момент. Коли це сталося і лікарі констатували смерть мозку.
Її рідні прийняли рішення дати шанс на життя іншим. Нирки отримали двоє жителів Тернополя, серце - 45-річний одесит, печінку - жінка з Житомирської області.
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Українці в мережі були позитивно вражені таким рішенням рідних жінки.
"Дай Бог здоров'я, щастя і сил рідним цієї жінки ... Ви молодці, адже так вчинить далеко не кожен ... Як би це не звучало, але ... Тепер у кожному з цих людей є "частка" від цієї жінки, тому певним чином вона продовжує жити в них ... Спілкуйтеся з цими врятованими людьми, можливо це якось притупить ваш душевний біль, і певним чином, з часом залікує ваші душевні рани ... у будь-якому випадку шкода людини. Нехай земля їй буде пухом. І вічний спокій", - писали в коментарях під відео.
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