Популярна модель Альона Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, влаштувала яскраву фотосесію в новій сукні
Дівчина активно бере участь в самих різних фотосесіях, займаючись рекламою для модних брендів. Омович не приховує, що їй подобається, як вона виглядає після пластики. Тому рекламою одягу вона займається досить відкритою і не приховує фігуру.
Як видно на ролику, опублікованому на сторінці в Instagram, дівчина вирішила виконати подобу спокусливого танцю і покрутити фігурою з вигідного ракурсу. Так, Омович цього разу позувала в чорній сукні в підлогу і з глибоким вирізом на спині до самих сідниць.
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Дівчина повернулася до об'єктива спиною і також, нібито випадково, показала обличчя в кінці ролика. Яскравий макіяж з акцентом на пухкі губи з червоною помадою доповнили образ, а прикраси з камінням вдало його завершили.
Відзначимо, Омович є однією з найскандальніших Instagram-моделей, які заробляють на рекламі одягу і купальників. Завдяки пластиці Олена отримала «як вона заявляє,»тіло мрії". Ось що пишуть під кадрами зірки:
"Ти красива і у тебе прекрасні форми; як люди пишуть тут про заздрість? Було б чому заздрити 🙄; дивно виглядає; Ви попу теж робили? Чи складний період реабілітації?; 😎 Spank it😁; Тебе можна заховати за зубочисткою і не буде видно😂, тримаються на чесному слові; Анорексія 😱;закачана силіконом 👎; Ваші фото надзвичайно красиві💥 💣».
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