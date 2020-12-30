Популярна модель Альона Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, влаштувала яскраву фотосесію в новій сукні

Дівчина активно бере участь в самих різних фотосесіях, займаючись рекламою для модних брендів. Омович не приховує, що їй подобається, як вона виглядає після пластики. Тому рекламою одягу вона займається досить відкритою і не приховує фігуру.

Як видно на ролику, опублікованому на сторінці в Instagram, дівчина вирішила виконати подобу спокусливого танцю і покрутити фігурою з вигідного ракурсу. Так, Омович цього разу позувала в чорній сукні в підлогу і з глибоким вирізом на спині до самих сідниць.

Дівчина повернулася до об'єктива спиною і також, нібито випадково, показала обличчя в кінці ролика. Яскравий макіяж з акцентом на пухкі губи з червоною помадою доповнили образ, а прикраси з камінням вдало його завершили.

Відзначимо, Омович є однією з найскандальніших Instagram-моделей, які заробляють на рекламі одягу і купальників. Завдяки пластиці Олена отримала «як вона заявляє,»тіло мрії". Ось що пишуть під кадрами зірки:

"Ти красива і у тебе прекрасні форми; як люди пишуть тут про заздрість? Було б чому заздрити 🙄; дивно виглядає; Ви попу теж робили? Чи складний період реабілітації?; 😎 Spank it😁; Тебе можна заховати за зубочисткою і не буде видно😂, тримаються на чесному слові; Анорексія 😱;закачана силіконом 👎; Ваші фото надзвичайно красиві💥 💣».

Нагадаємо, що Українська Кардашьян з подружкою не втримаєтьсяАлі спідниці На вітрі, ефектні кадри

А ще Politeka повідомляла, що українська Кардашьян забула про сором, виваливши напоказ апетитні " диньки»

Також Politeka повідомляла, що українська Кардашьян без одягу спокусливо вигнулася і вразила достоїнствами фігури