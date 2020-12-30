В Україні з 2021 року нагороджуватимуть преміями президента випускників

Зокрема, нагороджуватимуть тих, хто, хто отримає високі бали на ЗНО. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів України на засіданні 28 грудня.

У проекті документа зазначено, що премій буде 20 і виплачуватися за підсумками ЗНО вони будуть з 2021 року щорічно. Про це повідомили в прес-службі Міністерства освіти і науки України.

Кожна премія становитиме 5 тисяч гривень і виплачуватиметься повністю. Варто зазначити, що премії отримають ті випускники, які за результатами ЗНО зможуть набрати 200 балів з двох або більше навчальних предметів.

"Необхідно заохочувати і матеріально підтримувати обдарованих учнів, які своїми досягненнями в навчанні сприяють підвищенню авторитету нашої держави на міжнародній арені і підтверджують високий рівень освіти в Україні", - розповів міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Нагадаємо, що у Міністерстві освіти прийняли рішення скасувати ключовий іспит, який складали випускники шкіл.

Зазначається, що комплексне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури, яке довгий час було обов'язковим для здачі, тепер буде скасовано. З 2021 року випускники зможуть самостійно обирати, який іспит їм складати: ЗНО тільки з української мови або комплексний іспит з української мови та літератури.

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