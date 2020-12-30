Переможець п'ятого сезону шоу "Майстер Шеф" Євген Клопотенко підказав, яким рецептом здивувати гостей на Новий Рік

Святкові традиції міцно вкоренилися в українцях, проте звичні страви можна легко замінити сучасними, зберігши новорічний колорит, пише Politeka.net. На своєму офіційному сайті Євген Клопотенко поділився рецептом закуски, яка витіснить зі столу "оселедець під шубою".

"Багато хто звик, що якщо оселедець, то обов'язково з цибулею або картоплею. Час прощатися зі стереотипами!"- пише кулінар. - "Я придумав цю круту закуску, де смаки поєднуються ідеально. Ви тільки спробуйте - і я вам обіцяю, вам захочеться добавки!".

Для закуски знадобиться буквально 15-20 хвилин часу і ось такі інгредієнти (з розрахунку на чотири порції):

Буряк — 1 штука.

В'ялена або копчена груша — 2-3 штуки.

Насіння льону — 1 чайна ложка

Соняшникова олія — 2-3 столових ложки

Оселедець — 2 штуки

Кріп — 2 гілочки

Спосіб приготування:

1. Середній буряк помити, обернути у фольгу і запекти в духовці близько 60-90 хвилин в залежності від розміру. Можна її і відварити, проте запечена буде в рази смачніше. Готовий овоч нарізати тонкими слайсами.

2. Груші залити окропом на 15-20 хвилин, щоб вони набрякли і стали м'якими, потім нарізати маленькими кубиками.

3. Філе оселедця нарізати тонкими смугами, а потім порубати на кубики.

4. На кожен шматочок необхідно помістити по чайній ложці подрібненого оселедця, а зверху - кубики груші і насіння льону.

5. Побризнути закуску ароматним маслом і прикрасити кропом.

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