Відома фітнес-модель Соммер Рей спустила джинсики й блиснула сідницями в трусиках

Спокуслива модель з дитинства займається спортом, тому її форми знаходяться в ідеальному стані, пише Politeka.net. Рей не упускає можливості показати апетитні "булочки" в найвідвертіших позах і нарядах.

Так, цього разу модель постала в джинсах, присівши на колінах біля м'якого дивана. Спокусниця трохи вигнулася, виставивши назад пружні сідниці в майже невидимих трусиках, які мало не зливалися з кольором шкіри.

Модель розпустила красиве хвилясте волосся, що прикривло її спинку. Вона закрила очі і відкинула голову назад.

Пружні сідниці, тонка талія і розкішна "грива" - в цій дівчині ідеально все.

Пост у фан-групі за кілька годин зібрав понад 800 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі були вражені настільки відвертим знімком спекотної світловолосої спокусниці.

"Вау-вау-вау!", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Соммер Рей одягла червоні лосини, в яких її п'ята точка виглядала заворожуюче. Також червона тканина обтягнула струнку талію Соммер.

Зірка з посмішкою повернулася спиною до глядача і стала показувати пружні сідниці в танці.

"З Різдвом Христовим", - написали автори посту.

Раніше повідомлялося, що Соммер Рей позувала в міні-сукні, а образ доповнила білими кросівками. Красуня сиділа на яхті і хвалилася довгими ніжками, задерши їх трошки. Волосся у зірки було розпущеним, а на руці можна побачити кілька браслетів.

"Нехай океан турбується про те, що він синій", - написала красуня під фото.

Нагадавши, фітнес-модель Соммер Рей відволікла подругу для більш приємного заняття в спортзалі

А ще Politeka писала, що апетитна Соммер Рей в яскравих трусиках позбавила чоловіків спокою

Також Politeka повідомляла, що Соммер Рей в непристойних шортах не стала приховувати свої " кокоси"