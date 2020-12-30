Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, показала, як веселиться на яхті

Модель зі скандальною репутацією і незвичайною зовнішністю вміє привернути увагу до себе одним лише фото. Завдяки неприродно пишним формам і ляльковому обличчю, Квітко з легкістю влаштовує успішні фотосесії в найнесподіваніших місцях.

Як видно на знімку, дівчині і правда є що показати – бюст шостого розміру, тонку талію і пишні стегна, на яких цього разу Квітко зробила акцент за допомогою червоного бікіні. І хоча дівчину не раз критикували за очевидні сліди пластики, Анастасія спростувала плітки, заявивши, що ніколи не робила ніяких операцій.

На представленому кадрі Анастасії вдалося підкреслити привабливість форм завдяки крихітному бікіні на тонких лямках без зайвих принтів і додаткових прикрас.

"Видатне тіло; о так, так мені подобається бачити тебе весь день; чорт забирай, вона просто ідеальна; це маленьке личко змушує мене танути рррррр; як красиво у тебе виглядає червоний бікіні😘; Яка чудова річ🔥; 🏹 💔 ти прекрасна😘; яке чудове твоє тіло; Ти така красива 💞».

Відзначимо, завдяки видатним формам дівчина швидко стала популярна і обговорювана в соціальних мережах. І не дивно, адже при низькому зростанні Квітко важить більше 70 кілограм, а її бюст шостого розміру в поєднанні з тонкою талії може здивувати будь-кого.

Саме на зовнішності Настя і робить акценти, кожен раз блищаючи в самих різних відкритих бікіні і нарядах з непристойними декольте. Як видно на фото, дівчина цього разу підкорювала пляж своїми вигинами в нюдовом бікіні з тонкими лямками.

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