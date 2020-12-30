Зірка розповіла про те, як себе почуває

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна нещодавно розповіла про свою хворобу

Зірка два тижні тому розповіла, що підхопила небезпечний китайський вірус, пише Politeka.net. Інформацію тут рознесли ЗМІ.

Кілька годин тому зірка звернулася до шанувальників, спростувавши чутки про поганий стан, про який повідомляла преса.

Єфросиніна зазначила, що вирішила вийти на зв'язок і сказати, що з нею все гаразд.

"Я вже майже здорова. За аналізами я здорова повністю, а за своїм станом ментальним, мені здається, потрібен час", - повідомила Маша.

Як зазначила зірка, поки у неї немає настрою на легковажні пости.

"Вперше в моєму житті були такі два тижні. Але мені гріх скаржитися. Це у мене називається легка форма", - розповіла Маша.

Також зірка подякувала фанатам за підтримку.

Варто відзначити, що у своєму пості про хворобу Єфросиніна написала наступне:

"Відчуваю себе (хре...) стерпно. Перебуваю під контролем докторів, чесно виконую приписи! І намагаюся не зійти з розуму від усвідомлення того, яка кількість запланованого і важливого скасувалося одним колупанням в носі для ПЛР...".

Раніше повідомлялося, що до своєї хвороби Маша Єфросиніна побувала в гостях у співачки Ольги Полякової.

Артистка разом з подружками приємно провела час.

"Спочатку квасили, потім - лежали. З Олею Поляковою і Машею Єфросиніною час летить, як птах», - розповіла фотограф Соня Плакидюк, яка також була в гостях.

Користувачі мережі позитивно відреагували на фото зірок, написавши їм багато приємних слів і побажавши приємного проведення часу.

Нагадаємо, розпатлана Полякова вразила зовнішнім виглядом після п'янки з Єфросиніною і Плакидюк

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